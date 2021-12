A színfalak mögött óriási volt a készülődés. Tucatnyi tüll, jelmez várta, hogy magukra öltsék az ifjú előadók. A Silhouette Balett negyven növendéke csaknem két hónap alatt újította fel a darabot. Amíg megtelt a nézőtér, Csáky Máriával, a táncegyüttes művészeti vezetőjével beszélgettünk.

– Októberben mutattuk be az Oroszlánkirályt, ezt követően kezdtük meg A diótörő próbáit. A folyamatot nehezítette a járványhelyzet, de nagy öröm, hogy végül sikerült a csaknem negyvenszereplős darabot színpadra állítani. Már többször bemutattuk Csajkovszkij klasszikusát az Agorában és persze Oroszlányban is. Eredetileg 2002-ben, majd tíz évvel később felújítottuk, és most nagy örömünkre újból telt ház előtt táncolhatjuk el.

A szakmai vezető kiemelte: a növendékek nagy része az oroszlányi tagozatra jár, de több tatabányai szereplő is játszik a darabban. A legifjabbak nyolc-, a legidősebbek tizenkilenc évesek.

A színpadra lépés előtti utolsó simításokForrás: Sugár Gabi / 24 Óra

Tatabányán az Agora nyitásával egy időben kezdte meg a balettoktatást az oroszlányi Silhouette Balett. Azóta már öt csoporttal működnek. Rendszeresen töltik meg a nézőteret gálaműsoraikkal, amelyekben remek teljesítményt nyújtanak a növendékeik. A tehetségek részt vesznek versenyeken is, és kiváló eredményekkel szerepelnek.

– Legutóbb az Oroszlánkirállyal voltunk Budapesten a Táncpedagógusok Országos Szövetségének programján, ahol első helyen végeztünk, és megkaptuk a Magyar Teátrumi Társaság különdíját is. Nagy öröm ez számunkra, hiszen minden ilyen megmérettetésen neves szakemberek ülnek a zsűriben, akiktől csodálatos véleményeket hallottunk. Ez óriási megtiszteltetés. A tőlük kapott útmutatások pedig előreviszik a munkánkat.

Csaknem negyven szereplővel valósult meg a mesebalettForrás: Sugár Gabi / 24 Óra

A szereplők elkészültek. Csillámló hajkoronákkal, gyönyörű ruhákban tehetséges növendékek léptek a színpadra. A történet életre kelt, ahogy a Diótörő figurája is, amely a főhős álmában elevenedett meg. A gonosz Egérkirály háborút indított egérkatonáival, de hiába, győzelmüket a bátor Diótörő herceg meghiúsította. A herceg a főhősnőt, a kis hercegnőt magával vitte a birodalmába, ahol megcsodálták többek között a kecses rózsák táncát és a csodapalotát. Diótörő birodalma fényesen ragyogott. A történet végén a főhősnő álmából ébredve boldogan ölelte magához a hős Diótörő bábot.

A kétfelvonásos meseba­lett igazi ajándék volt az Agora nézői számára. A vastaps után sokan várták a kis művészpalántákat, hogy személyesen is gratuláljanak a kiváló színpadi teljesítményhez.