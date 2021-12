A tatabányai lányról és párjáról már írtunk korábban, az idei CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be ugyanis közös alkotásukat, a Tükörképet, amiért a szakmai zsűri a Legszebb képi világ­ért járó díjat is nekik ítélte. Nem sokkal később a 66. Országos Függetlenfilm Fesztiválon elnyerte a Legjobb papír animációs filmnek járó díjat is az alkotásuk.

Azonban míg azt a filmet Kevin, ezt a karácsonyit Petra rendezte, míg párja a rajzolásban dolgozott mellette. A Karácsonyi doboz egy kedves, rövid történet a szeretetről, és annak az erejéről. A kisfilmhez tökéletesen illik is az részlet, amelyet Juhász Gyula „Karácsony felé” című verséből választott Petra zárásként:

„...Bizalmas szívvel járom a világot

S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben

És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.”