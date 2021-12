A falakat most is szebbnél szebb hímzések, horgolások, illetve fotós tablók díszítették, emellett a faragások és az apróbb dísztárgyak is mind-mind az alkotók keze munkáját dicsérték. Az eseményen Fink István megyei elnök köszöntötte a résztvevőket, az alkotókat, akik az idén tizennégyen mutatták meg magukat a nagyközönségnek. Az amatőr művészek a következők voltak: Csecse Sándorné, Berendi Istvánné, Gelbmann Ferencné, Juhász Miklósné, Kieszmann-né R. Erzsébet, Kieszmann Béla, Rácz Istvánné, Tóth Lajos, Hörömpöli Lászlóné, Kovács Éva, Zsoldos Lászlóné, Nagy Ferencné, Kábik Attiláné és Vass Henrik.