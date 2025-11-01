Csoda a garázsban: mindössze 380 kilométert futott Wartburg került elő Magyarországon

A portál alapítója, a Retrovasak.hu tulajdonosa, Kajári Zoltán személyesen is látta a Wartburg-csodát – és elmondása szerint ez az élmény még számára is felejthetetlen volt.

A mindössze 380 km-t futott Wartburg igazi kuriózum

Forrás: retrovasak.hu

A múlt illata - ilyen Wartburgból szinte biztosan nincs még egy

A különleges Wartburg 2004 óta ki van vonva a forgalomból, és gyakorlatilag sosem használták. A karosszériától a belső kárpitig minden eredeti, a csomagtartóban még a gyári tartalékfesték és zsírok is megtalálhatók.

A srác, aki most birtokolja, azért vette meg, mert az édesapjának is ilyen autója volt fiatal korában. Úgy tervezte, hogy majd az apja fog vele járni, de végül úgy döntöttek, elteszik gyűjteménybe, mint egy ereklyét. És milyen jól tették – ez az autó valóban olyan, mintha az idő megállt volna

- mesélte áradozva Kajári Zoltán.

Én retrofanatikus vagyok, így amikor beleültem, az egész olyan volt, mintha visszarepültem volna a gyerekkoromba - tette hozzá.

A szakember szerint ilyen állapotú Wartburg valószínűleg egyetlen van Magyarországon. Bár pontos nyilvántartás nem létezik, a retroautós közösségben gyorsan terjednek a hírek az új felfedezésekről. A retrovasak.hu olvasói közössége az egyik legaktívabb a témában: egy 21 ezres zárt Facebook-csoportban osztják meg egymással a különleges leleteket, történeteket és restaurálási tapasztalatokat. Ez a mostani Wartburg is innen került a nyilvánosság elé.

Egyre értékesebbek a „szocikocsik”

A keleti blokk ikonikus autói – a Wartburg, Trabant, Lada és társaik – az utóbbi években igazi gyűjtői darabokká váltak.

Néhány éve még alig keltették fel valaki érdeklődését, ma viszont ezekért az autókért komoly pénzeket fizetnek – itthon és külföldön egyaránt

- mesélte Zoltán.

Sokan nem is hinnék, de ezeknek a szocialista járműveknek Amerikában is van kultusza – egy ideig sok Wartburg és Trabant került tengerentúlra, ahol igazi „kelet-európai egzotikumnak” számítanak.

A videó, amely bemutatja a ritkaságot, a retrovasak.hu oldalán és közösségi felületein már elérhető – nem csoda, hogy pillanatok alatt több tízezren nézték meg.

A 380 kilométert futott Wartburg nemcsak egy jól megőrzött jármű, hanem időkapszula, amely szó szerint a múltból gurult elő, hogy emlékeztessen: volt idő, amikor egy új autó illata még kétütemű volt.