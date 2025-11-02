november 2., vasárnap

Gyógymód

1 órája

Jó hír a betegeknek: Esztergomban új, villámgyors kezelés segíti a gyógyulást

Címkék#esztergomi#terápiás#Vaszary Kolos Kórház

A mozgásszervi problémák kezelésére alkalmas terápiás eszközzel bővült az esztergomi kórház. A Vaszary Kolos Kórház Reumatológiai Osztályának fizioterápiás eszköztára új lehetőséget kínál. A kezelés számos betegnek segíthet a mindennapos fájdalmakat leküzdeni.

Nagy Balázs
Jó hír a betegeknek: Esztergomban új, villámgyors kezelés segíti a gyógyulást

Új terápiás gyógymód nyílik az esztergomi Vaszary Kolos Kórház reumatológiai osztályán

Forrás: Vaszary Kolos Kórház Esztergom - Hivatalos oldala

Fotó: Mitter Balazs

Rendkívül jó hírt jelentettek be az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban. A kezelés a Komárom-Esztergom vármegyei betegek gyógyulásában fog kulcsszerepet játszani. A mozgásszervi problémákkal küzdő betegek ezentúl többféle terápiás gyógymód segítségével gyógyulhatnak ezentúl az esztergomi kórházban.

Vaszary Kolos kórház
Új terápiás gyógymód érhető el az esztergomi Vaszary Kolos Kórház reumatológiai osztályán
Fotó: Mitter Balazs / Forrás: Vaszary Kolos Kórház Esztergom - Hivatalos oldala

Új lehetőségek a Vaszary Kolos kórházban

Számos reumatológiai betegnek jelent gyógyulást a mostani bejelentés. A Vaszary Kolos Kórház reumatológiai osztályán igénybe vehető lökéshullám terápia például, mely nagy energiájú hanghullámokat használ a fájdalmas, vagy gyulladt területek célzott kezelésére. A problémás területeken a vérbőséget elősegítve serkenti az új sejtek képződését, így beindul a sérült területek szöveteinek gyógyulása. A terápia segítségével a meszes lerakódások is feloldódhatnak.

Ez az újonnan elérhető alternatív módszer többek között a sarokcsontkinövés (sarkantyú) okozta fájdalmak, Achilles-ín-, talpi bőnye gyulladás, tenisz- illetve golfkönyök, meszes ízületek, izomcsomók, izomfeszülés kezelésére is alkalmas. A terápiát a kórházban kiegészítő kezelésként használják, általában 3-6 alkalommal van szükség az érezhető javulás eléréséhez. Egy-egy kezelés 5-15 percig tart, illetve a hatékonyságnövelés érdekében gyógytornával kombinálva jelenleg a leghatékonyabb módszer a gyógyulásra.

Friss oxigén a gyógyuláshoz – így működik a hiperbárikus oxigénterápia Esztergomban

  • Életet és látást is menthet a hiperbárikus kamra az Esztergomi Vaszary Kolos Kórházban. Dr. Kanász Gábor szerint, az oxigénterápia a sürgős esetek mellett a sportolók felépülését is felgyorsíthatja. Esztergomban a Vaszary Kolos Kórház központjában működik az ország egyetlen kórházi hiperbárikus oxigénterápia részlege, Dr. Kanász Gábor aneszteziológus, hiperbár szakmai főorvos vezetésével, ahol Horváth Éva, volt szépségkirálynő is gyógyult. 

Visszatért a kötelező maszkviselés: életbe lépett az új szabály

  • Október 22-től újból kötelező maszkviselés lesz a komárom-esztergomi Szent Borbála Korház betegellátó egységeiben, a betegellátó területeken és a várótermekben. Ahogyan arról a kórház a Facebook-oldalán beszámolt egyre több az akut légúti fertőzések száma, ezért lesz szerdától kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése.

A maszkviselése kötelező minden dolgozó, beteg és látogató számára, kivételt csak a hat év alatti gyerekek és a mentális problémával élő betegek képeznek. Szükség esetén a betegellátó intézmény egyszer használatos maszkot biztosít. És még azt is kérik, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a kézfertőtlenítésre is az emberek.

11 pont, amit minden szülőnek tudnia kell, ha beteg a gyereke - itt az orvosok feketelistája

  • Az őszi betegségszezonban az orvosok is óva intik a szülőket. Itt a lista, milyen tünetekkel mehet a gyerek közösségbe, és mikor maradjon otthon, ha beteg a gyerek.

Ha beteg a gyerek, nem egyszerű eldönteni, mikor maradjon otthon. Nemrég megjelent egy kisokos, amely segít eldönteni a kérdést. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének hasznos tanácsait osztotta meg nemrég Takács Péter egészségügyi államtitkár. A tatabányai kórház gyerekbetegségek kezelésére adott hasznos tanácsokat, most abban segít a szülőknek eligazodni, mikor érdemes otthon tartani a gyereket és mikor mehet újra közösségbe.

