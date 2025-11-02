Jó hír a betegeknek: Esztergomban új, villámgyors kezelés segíti a gyógyulást

Rendkívül jó hírt jelentettek be az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban. A kezelés a Komárom-Esztergom vármegyei betegek gyógyulásában fog kulcsszerepet játszani. A mozgásszervi problémákkal küzdő betegek ezentúl többféle terápiás gyógymód segítségével gyógyulhatnak ezentúl az esztergomi kórházban.

Új terápiás gyógymód érhető el az esztergomi Vaszary Kolos Kórház reumatológiai osztályán

Fotó: Mitter Balazs / Forrás: Vaszary Kolos Kórház Esztergom - Hivatalos oldala

Új lehetőségek a Vaszary Kolos kórházban

Számos reumatológiai betegnek jelent gyógyulást a mostani bejelentés. A Vaszary Kolos Kórház reumatológiai osztályán igénybe vehető lökéshullám terápia például, mely nagy energiájú hanghullámokat használ a fájdalmas, vagy gyulladt területek célzott kezelésére. A problémás területeken a vérbőséget elősegítve serkenti az új sejtek képződését, így beindul a sérült területek szöveteinek gyógyulása. A terápia segítségével a meszes lerakódások is feloldódhatnak.

Ez az újonnan elérhető alternatív módszer többek között a sarokcsontkinövés (sarkantyú) okozta fájdalmak, Achilles-ín-, talpi bőnye gyulladás, tenisz- illetve golfkönyök, meszes ízületek, izomcsomók, izomfeszülés kezelésére is alkalmas. A terápiát a kórházban kiegészítő kezelésként használják, általában 3-6 alkalommal van szükség az érezhető javulás eléréséhez. Egy-egy kezelés 5-15 percig tart, illetve a hatékonyságnövelés érdekében gyógytornával kombinálva jelenleg a leghatékonyabb módszer a gyógyulásra.

Friss oxigén a gyógyuláshoz – így működik a hiperbárikus oxigénterápia Esztergomban