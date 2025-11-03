Megnyugodhatnak az autósok: ennyiért tankolhatunk holnaptól

A héten nem várható újabb üzemanyagár-változás a hazai töltőállomásokon. A legfrissebb adatok szerint a benzin és a gázolaj ára is változatlan marad november 4-től, így a hét közepén is a hétvégi szinteken tankolhatnak az autósok.

Az üzemanyagár-változás november 4-től érvényes

Forrás: pexels.com

Holnaptól nem változik az üzemanyagár: így alakulnak az árak a kutakon

A holnaptól érvényes üzemanyagár a Holtankoljak.hu szerint az alábbiak szerint alakul:

95-ös benzin: 578 forint/liter

Gázolaj: 586 forint/liter

Ez azt jelenti, hogy a múlt heti drágulások után egyelőre stabilizálódni látszanak az árak. A piaci elemzők szerint a Brent típusú olaj világpiaci ára és a forint–dollár árfolyam is inkább az áremelkedés irányába mutatott, ám a kormányfő figyelmeztetése után a MOL végül az árak befagyasztása mellett döntött.

Jelentős eltérések lehetnek a vármegyei kutak között az üzemanyagárban

A Holtankoljak.hu adatai alapján Komárom-Esztergom vármegyében is nagy különbségek tapasztalhatók a kutak között. Tatán, a Faller Jenő úti MOL-kútnál a legolcsóbb a 95-ös benzin, itt 553 forint/liter, míg a gázolaj 574 forint/liter. Komáromban, az Igmándi úti M. Petrol töltőállomáson a benzin 569,9 forint/liter, a gázolaj pedig 579,9 forint/liter. A különbség tehát akár 15–20 forint is lehet literenként attól függően, hol tankolunk a vármegye területén.

A százhalombattai tűzeset hatása továbbra is érződik

Ahogy az a vg.hu oldalán is olvasható, a százhalombattai MOL-finomítóban október végén történt tűzeset után sokan tartottak attól, hogy az ellátási problémák az üzemanyagárakban is éreztetik majd hatásukat. Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere korábban arról számolt be, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor folyamatos méréseket végez, és bár a füst több településről is látható volt, személyi sérülés szerencsére nem történt. A MOL közleménye szerint a károk helyreállítása folyamatban van, és mindent megtesznek azért, hogy az üzemek biztonságos működését mielőbb visszaállítsák.