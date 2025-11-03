november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagár

1 órája

Megnyugodhatnak az autósok: ennyiért tankolhatunk holnaptól

Címkék#MOL#forint liter#árak#üzemanyagár

A hét elején ismét megnyugodhatnak az autósok, hiszen nem várható drágulás a hazai kutakon. A legfrissebb adatok szerint az üzemanyagár november 4-től változatlan marad, így a hét közepén is a hétvégi szinteken tankolhatunk.

Kemma.hu

A héten nem várható újabb üzemanyagár-változás a hazai töltőállomásokon. A legfrissebb adatok szerint a benzin és a gázolaj ára is változatlan marad november 4-től, így a hét közepén is a hétvégi szinteken tankolhatnak az autósok.

Az üzemanyagár-változás november 4-től érvényes
Az üzemanyagár-változás november 4-től érvényes
Forrás: pexels.com

Holnaptól nem változik az üzemanyagár: így alakulnak az árak a kutakon

A holnaptól érvényes üzemanyagár a Holtankoljak.hu szerint az alábbiak szerint alakul:

  • 95-ös benzin: 578 forint/liter
  • Gázolaj: 586 forint/liter

Ez azt jelenti, hogy a múlt heti drágulások után egyelőre stabilizálódni látszanak az árak. A piaci elemzők szerint a Brent típusú olaj világpiaci ára és a forint–dollár árfolyam is inkább az áremelkedés irányába mutatott, ám a kormányfő figyelmeztetése után a MOL végül az árak befagyasztása mellett döntött.

Jelentős eltérések lehetnek a vármegyei kutak között az üzemanyagárban

A Holtankoljak.hu adatai alapján Komárom-Esztergom vármegyében is nagy különbségek tapasztalhatók a kutak között. Tatán, a Faller Jenő úti MOL-kútnál a legolcsóbb a 95-ös benzin, itt 553 forint/liter, míg a gázolaj 574 forint/liter. Komáromban, az Igmándi úti M. Petrol töltőállomáson a benzin 569,9 forint/liter, a gázolaj pedig 579,9 forint/liter. A különbség tehát akár 15–20 forint is lehet literenként attól függően, hol tankolunk a vármegye területén.

A százhalombattai tűzeset hatása továbbra is érződik

Ahogy az a vg.hu oldalán is olvasható, a százhalombattai MOL-finomítóban október végén történt tűzeset után sokan tartottak attól, hogy az ellátási problémák az üzemanyagárakban is éreztetik majd hatásukat. Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere korábban arról számolt be, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor folyamatos méréseket végez, és bár a füst több településről is látható volt, személyi sérülés szerencsére nem történt. A MOL közleménye szerint a károk helyreállítása folyamatban van, és mindent megtesznek azért, hogy az üzemek biztonságos működését mielőbb visszaállítsák.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu