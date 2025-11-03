Újabb hatalmas torlódás az M1-esen, már 10 kilóméter meghaladó a dugó

Az M1-es autópályán, Tata és a Komárom/ Kisbér csomópont között történt baleset miatt jelentős fennakadás alakult ki. A Hegyeshalom irányába tartó oldalon a 77-es kilométernél jelenleg csak a belső sávon haladhat a forgalom, a torlódás meghaladja a tíz kilómétert. A közlekedőknek érdemes kerülőutat választani, és fokozott figyelemmel közlekedni az érintett szakaszon.