Torlódás
37 perce
Újabb hatalmas torlódás az M1-esen, már 10 kilóméter meghaladó a dugó
Baleset nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 77-es kilométernél csak a belső sáv járható, a forgalom több mint 10 kilóméteren torlódik.
Az M1-es autópályán, Tata és a Komárom/ Kisbér csomópont között történt baleset miatt jelentős fennakadás alakult ki. A Hegyeshalom irányába tartó oldalon a 77-es kilométernél jelenleg csak a belső sávon haladhat a forgalom, a torlódás meghaladja a tíz kilómétert. A közlekedőknek érdemes kerülőutat választani, és fokozott figyelemmel közlekedni az érintett szakaszon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre