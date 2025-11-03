november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Torlódás

37 perce

Újabb hatalmas torlódás az M1-esen, már 10 kilóméter meghaladó a dugó

Címkék#m1#autópálya#baleset

Baleset nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 77-es kilométernél csak a belső sáv járható, a forgalom több mint 10 kilóméteren torlódik.

Kemma.hu

Az M1-es autópályán, Tata és a Komárom/ Kisbér csomópont között történt baleset miatt jelentős fennakadás alakult ki. A Hegyeshalom irányába tartó oldalon a 77-es kilométernél jelenleg csak a belső sávon haladhat a forgalom, a torlódás meghaladja a tíz kilómétert. A közlekedőknek érdemes kerülőutat választani, és fokozott figyelemmel közlekedni az érintett szakaszon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu