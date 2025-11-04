1 órája
Autótűz Tatabányán: tűzoltók siettek a helyszínre
Teljes terjedelmében égett egy személyautó Tatabányán kedden reggel. A tűzoltók több vízsugárral oltották az égő járművet.
Nagy volt a baj kedden reggel Tatabányán a Mester utcában. Teljes terjedelmében égett egy személygépjármű, melyhez a tatabányai hivatásos tűzoltók siettek. A lángoló autót két vízsugárral oltották el a lánglovagok, valamint megkezdték az utómunkálatokat is. - írja a Katasztrófavédelem.
24 barlangi mentőt, tűzoltókat, légimentőt riasztottak a Dunakanyarba
Drámai órákon van túl a Dunakanyar: 24 barlangi mentő, esztergomi tűzoltók és helikopteres mentés is indult egy sérült túrázóért. A mentőakció a Visegrádi-hegységben versenyt futott az idővel és a lemenő nappal.
Az őszi szünetben ismét komoly baleset történt a népszerű kirándulóhelyek egyikén. Egy család 66 éves tagja szenvedett bokasérülést a Vadálló-köveknél. A mentőakció a Visegrádi-hegységben próbára tette a mentőcsapatokat, akik a helyszínre siettek. 24 barlangi mentőt és egy mentőhelikoptert is riasztottak az esethez.