Autótűz Tatabányán: tűzoltók siettek a helyszínre

Nagy volt a baj kedden reggel Tatabányán a Mester utcában. Teljes terjedelmében égett egy személygépjármű, melyhez a tatabányai hivatásos tűzoltók siettek. A lángoló autót két vízsugárral oltották el a lánglovagok, valamint megkezdték az utómunkálatokat is. - írja a Katasztrófavédelem.

Kocsitűz Tatabányán kedd reggel

Fotó: lovelyday12 / Forrás: Shutterstock

