Szívátültetés

51 perce

Rossz híreket kaptunk a kisbabáját gyászoló édesapa szívátültetése után

Nehéz sors jutott a tatabányai Bagoly családnak, akik elvesztették kisfiúkat. A szívbeteg Bagoly Bence túl a szívátültetésen.

Gábos Orsolya

A tatabányai Bagoly Bence és felesége idén tavasszal vesztették el kisfiúkat, Zsombort. Portálunk beszámolt arról, hogy a házaspár eltökélten keresi az új orvosszakértőt, aki megfelelően meg tudja vizsgálni, mi miatt halhatott meg hat hónapos fiúk. A szívbeteg Bence időközben túl a szívátültetésen bezsélt nekünk arról, mi történt vele.

túl a szívátültetésen
Túl a szívátültetésen a kisfiát elvesztő Bagoly Bence 
Fotó: TV2 / Tények

Túl a szívátültetésen a szívbeteg édesapa

Amint azt mi is megírtuk, Bence súlyos szívbetegségben szenved, és augusztusban fel is került az Eurotransplant várólistájára. A házaspárt hétfőn éjszaka értesítették: sor kerülhet a műtétre.

"Annyit mondott neki a koordinátor, hogy kedden reggel 7-8 között jönni fog érte a mentő" - nyilatkozta Bence felesége, Dorka a Tényeknek.

Kétszer kellett műteni

– 16 óra 10 perckor levitték a műtőbe, másnap hajnali 1 órakor jött ki onnan. Ott annyit mondtak, hogy megkapta az új szívet és egy műszívet is, mert valamiért nem fogadta be a szervezete az új szívet.

Bencét a 10 órás műtét ellenére szerdán újra meg kellett műteni, mert találtak egy vérrögöt a szívében. A  Bagoly család sok megpróbáltatáson van már túl, a legnehezebb az életükben kisfiúk, Zsombor elvesztése. Bence bár előtte is szívbeteg volt, ekkor kezdett rohamosan romlani az állapota. A család jelenleg új orvosszakértőre gyűjt, aki megfelelően meg tudja állapítani Zsombor halálának okát. 

 

