november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bíróság

49 perce

Sokkoló részletek: az utcán támadt rá volt párjára egy esztergomi férfi

Címkék#börtön#Esztergomi Járásbíróság#ügy#vádirat

Előkészítő ülést tartanak november 4-én az Esztergomi Járásbíróságon egy férfi ügyében, aki a vád szerint bántalmazta élettársát. A vádlott ellen súlyos testi sértés bűntette miatt emeltek vádat, az ügy pedig közérdeklődésre is számot tarthat.

Kemma.hu

November 4-én tartják az előkészítő ülést az Esztergomi Járásbíróságon, ahol egy férfi ellen emeltek vádat súlyos testi sértés bűntette miatt. A közérdeklődésre is számot tartó ügyben a vádlott a vád szerint brutálisan bántalmazta élettársát, miután kapcsolatuk megromlott.

Testi sértés
A vádlott ellen súlyos testi sértés bűntette miatt indul eljárás az Esztergomi Járásbíróságon
Forrás:  Shutterstock/Illusztráció

Súlyos testi sértés egy elmérgesedett kapcsolatból

A vádirat szerint a férfi és a nő 2014-től éltek élettársi kapcsolatban, ám 2024-ben különváltak. A sértett a közös gyermekkel együtt albérletbe költözött, de idén januárban újra összetalálkoztak Esztergomban. A szóváltás heves veszekedésbe torkollt, a vádlott pedig agresszívvá vált: a nő ruházatánál fogva visszarántotta, majd többször megütötte és megrúgta. A sértett orra eltört, válla és mellkasa zúzódott, a sérülések nyolc napon túl gyógyultak. A nő végül elmenekült és segítséget kért.

Más ügyekben is szigorúan ítélkeznek

Nem ez az első alkalom, hogy a vármegye bíróságai hasonló ügyben döntenek. Októberben például egy esztergomi nő kapott felfüggesztett börtönbüntetést, amiért egy vita hevében késsel combon szúrta élettársát. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, de a nő azonnal segítséget hívott, így tragédia nem történt.

Tatabányai rablás is börtönnel végződött

Szintén októberben zárult le az a tatabányai rablás ügye, amelyben két férfi egy mozgásában korlátozott idős embert támadott meg a mélygarázsnál. A bántalmazók a férfi személyes tárgyait – köztük a gyűrűjét és a járókeretét – is elvették. A Tatabányai Törvényszék évekre börtönbe küldte őket, hangsúlyozva: az ilyen jellegű erőszakos cselekményekkel szemben nincs helye enyhítésnek.

Felfüggesztett börtön is szóba kerülhet

Az esztergomi ügyben az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a vádlottal szemben. Az előkészítő ülésen dől el, hogy a férfi elismeri-e tettét, vagy tagadja a vádakat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu