2 órája
Sokkoló részletek: az utcán támadt rá volt párjára egy esztergomi férfi
Előkészítő ülést tartanak november 4-én az Esztergomi Járásbíróságon egy férfi ügyében, aki a vád szerint bántalmazta élettársát. A vádlott ellen súlyos testi sértés bűntette miatt emeltek vádat, az ügy pedig közérdeklődésre is számot tarthat.
Súlyos testi sértés egy elmérgesedett kapcsolatból
A vádirat szerint a férfi és a nő 2014-től éltek élettársi kapcsolatban, ám 2024-ben különváltak. A sértett a közös gyermekkel együtt albérletbe költözött, de idén januárban újra összetalálkoztak Esztergomban. A szóváltás heves veszekedésbe torkollt, a vádlott pedig agresszívvá vált: a nő ruházatánál fogva visszarántotta, majd többször megütötte és megrúgta. A sértett orra eltört, válla és mellkasa zúzódott, a sérülések nyolc napon túl gyógyultak. A nő végül elmenekült és segítséget kért.
Más ügyekben is szigorúan ítélkeznek
Nem ez az első alkalom, hogy a vármegye bíróságai hasonló ügyben döntenek. Októberben például egy esztergomi nő kapott felfüggesztett börtönbüntetést, amiért egy vita hevében késsel combon szúrta élettársát. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, de a nő azonnal segítséget hívott, így tragédia nem történt.
Tatabányai rablás is börtönnel végződött
Szintén októberben zárult le az a tatabányai rablás ügye, amelyben két férfi egy mozgásában korlátozott idős embert támadott meg a mélygarázsnál. A bántalmazók a férfi személyes tárgyait – köztük a gyűrűjét és a járókeretét – is elvették. A Tatabányai Törvényszék évekre börtönbe küldte őket, hangsúlyozva: az ilyen jellegű erőszakos cselekményekkel szemben nincs helye enyhítésnek.
Felfüggesztett börtön is szóba kerülhet
Az esztergomi ügyben az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a vádlottal szemben. Az előkészítő ülésen dől el, hogy a férfi elismeri-e tettét, vagy tagadja a vádakat.