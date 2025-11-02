Sokkoló részletek: az utcán támadt rá volt párjára egy esztergomi férfi

November 4-én tartják az előkészítő ülést az Esztergomi Járásbíróságon, ahol egy férfi ellen emeltek vádat súlyos testi sértés bűntette miatt. A közérdeklődésre is számot tartó ügyben a vádlott a vád szerint brutálisan bántalmazta élettársát, miután kapcsolatuk megromlott.

A vádlott ellen súlyos testi sértés bűntette miatt indul eljárás az Esztergomi Járásbíróságon

Súlyos testi sértés egy elmérgesedett kapcsolatból

A vádirat szerint a férfi és a nő 2014-től éltek élettársi kapcsolatban, ám 2024-ben különváltak. A sértett a közös gyermekkel együtt albérletbe költözött, de idén januárban újra összetalálkoztak Esztergomban. A szóváltás heves veszekedésbe torkollt, a vádlott pedig agresszívvá vált: a nő ruházatánál fogva visszarántotta, majd többször megütötte és megrúgta. A sértett orra eltört, válla és mellkasa zúzódott, a sérülések nyolc napon túl gyógyultak. A nő végül elmenekült és segítséget kért.

Más ügyekben is szigorúan ítélkeznek

Nem ez az első alkalom, hogy a vármegye bíróságai hasonló ügyben döntenek. Októberben például egy esztergomi nő kapott felfüggesztett börtönbüntetést, amiért egy vita hevében késsel combon szúrta élettársát. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, de a nő azonnal segítséget hívott, így tragédia nem történt.