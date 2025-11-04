1 órája
Térfigyelő kamerákat kapnak a tatabányai iskolák
Növekedhet a közbiztonság Tatabányán. Új térfigyelő kamerák lesznek telepítve a tatabányai iskolákhoz, ezáltal segítve a bűnmegelőzést és a közbiztonság fenntartását. Mutatjuk, hol lesznek kamerák a jövőben!
A tatabányai közgyűlés döntött: térfigyelő kamerákat helyez ki egyes iskolákhoz. A gyermekvédelem érdekében kampányoló fideszes képviselő, Szabó Zsuzsanna is elmondta a véleményét a kezdeményezésről.
Én jómagam, mint pedagógus a Pólya György Általános Iskolában tanítok, én is szeretném megköszönni a munkátokat és nagyon örülnek a kollégáim, a szülők, a gyerekek ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy én is szívből tudom támogatni ezt.
- kezdte Szabó Zsuzsanna, önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)
– Összeírtam néhány előnyt a tatabányai iskolák körüli térfigyelő kamerarendszerről, hogy milyen közbiztonsági előnyei lehetnek, mert a megelőzés is nagyon fontos, hogy önmagukban a kamerák is visszatartó erővel fognak hatni. A vandalizmus, a rongálás, a verekedés, a lopások ellen is riasztó hatással lehet - mondta a helyi képviselő.
A tatabányai képviselő elmondta azt is, hogy a szülők nagyobb biztonságban tudják a gyermeküket az iskolában az érkezés és távozás idején is. A diákok körében csökken a fegyelmezetlenség, tudják, hogy egy megfigyelt területen vannak. A közgyűlés 17 igennel egyhangúlag megszavazta, hogy új kamerákat telepítenek Tatabányára a közbiztonság növelése érdekében.
Ezekre a helyekre kerülnek kamerák
- Hadsereg utca, Bolyai János Általános Iskola 6 db
- Réti utca, Dózsa György Általános Iskola 3 db
- Madách Imre utca, Éltes Mátyás Általános Iskola- és Speciális Szakiskola 5 db
- Füzes utca, Füzes utcai Általános Iskola és Szakiskola 3 db
- Köztársaság útja, Hermann Ottó Általános Iskola 2 db
- Kodály Zoltán tér 1; Kodály Zoltán Általános Iskola, 1 db
- Gál István lakótelep, József Attila Általános Iskola 6 db
- Feszty Árpád utca és Dubnyik utca kereszteződése, Jókai Mór Általános Iskola 3 db
- Dr. Vitális István utca/Verebély László utca, Körösi Csorna Sándor Általános Iskola 5 db
- Esztergomi utca, Móra Ferenc Általános Iskola 2 db
- Ótelep utca, Óvárosi Általános Iskola 3 db
- Tanoda köz, Pólya György Általános Iskola 5 db
- Marasztok utca, Remédium Általános Iskola- és Szakiskola 3 db
- Dózsakert utca, Váci Mihály Általános Iskola 4 db kamera