november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közbiztonság

1 órája

Térfigyelő kamerákat kapnak a tatabányai iskolák

Címkék#Szabó Zsuzsanna#közbiztonság#térfigyelő kamera

Növekedhet a közbiztonság Tatabányán. Új térfigyelő kamerák lesznek telepítve a tatabányai iskolákhoz, ezáltal segítve a bűnmegelőzést és a közbiztonság fenntartását. Mutatjuk, hol lesznek kamerák a jövőben!

Gábos Orsolya

A tatabányai közgyűlés döntött: térfigyelő kamerákat helyez ki egyes iskolákhoz. A gyermekvédelem érdekében kampányoló fideszes képviselő, Szabó Zsuzsanna is elmondta a véleményét a kezdeményezésről.

térfigyelő kamerák
Szabó Zsuzsanna szívvel-lélekkel kampányol a gyermekvédelem mellett, a térfigyelő kamerák felszerelését is támogatta
Forrás: Szabó Zsuzsanna

Térfigyelő kamerákat kapnak a tatabányai iskolák

Én jómagam, mint pedagógus a Pólya György Általános Iskolában tanítok, én is szeretném megköszönni a munkátokat és nagyon örülnek a kollégáim, a szülők, a gyerekek ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy én is szívből tudom támogatni ezt.

- kezdte Szabó Zsuzsanna, önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

– Összeírtam néhány előnyt a tatabányai iskolák körüli térfigyelő kamerarendszerről, hogy milyen közbiztonsági előnyei lehetnek, mert a megelőzés is nagyon fontos, hogy önmagukban a kamerák is visszatartó erővel fognak hatni. A vandalizmus, a rongálás, a verekedés, a lopások ellen is riasztó hatással lehet - mondta a helyi képviselő.

A tatabányai képviselő elmondta azt is, hogy a szülők nagyobb biztonságban tudják a gyermeküket az iskolában az érkezés és távozás idején is. A diákok körében csökken a  fegyelmezetlenség, tudják, hogy egy megfigyelt területen vannak. A közgyűlés 17 igennel egyhangúlag megszavazta, hogy új kamerákat telepítenek Tatabányára a közbiztonság növelése érdekében. 

Ezekre a helyekre kerülnek kamerák

  • Hadsereg utca, Bolyai János Általános Iskola 6 db
  •  Réti utca, Dózsa György Általános Iskola 3 db 
  •  Madách Imre utca, Éltes Mátyás Általános Iskola- és Speciális Szakiskola 5 db
  •  Füzes utca, Füzes utcai Általános Iskola és Szakiskola 3 db 
  •  Köztársaság útja, Hermann Ottó Általános Iskola 2 db 
  •  Kodály Zoltán tér 1; Kodály Zoltán Általános Iskola,  1 db 
  •  Gál István lakótelep, József Attila Általános Iskola 6 db 
  •  Feszty Árpád utca és Dubnyik utca kereszteződése, Jókai Mór Általános Iskola 3 db  
  •  Dr. Vitális István utca/Verebély László utca, Körösi Csorna Sándor Általános Iskola 5 db
  • Esztergomi utca, Móra Ferenc Általános Iskola 2 db
  •  Ótelep utca, Óvárosi Általános Iskola 3 db
  •  Tanoda köz, Pólya György Általános Iskola 5 db 
  •  Marasztok utca, Remédium Általános Iskola- és Szakiskola 3 db
  • Dózsakert utca, Váci Mihály Általános Iskola 4 db kamera

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu