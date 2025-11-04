A tatabányai közgyűlés döntött: térfigyelő kamerákat helyez ki egyes iskolákhoz. A gyermekvédelem érdekében kampányoló fideszes képviselő, Szabó Zsuzsanna is elmondta a véleményét a kezdeményezésről.

Szabó Zsuzsanna szívvel-lélekkel kampányol a gyermekvédelem mellett, a térfigyelő kamerák felszerelését is támogatta

Forrás: Szabó Zsuzsanna

Térfigyelő kamerákat kapnak a tatabányai iskolák

Én jómagam, mint pedagógus a Pólya György Általános Iskolában tanítok, én is szeretném megköszönni a munkátokat és nagyon örülnek a kollégáim, a szülők, a gyerekek ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy én is szívből tudom támogatni ezt.

- kezdte Szabó Zsuzsanna, önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

– Összeírtam néhány előnyt a tatabányai iskolák körüli térfigyelő kamerarendszerről, hogy milyen közbiztonsági előnyei lehetnek, mert a megelőzés is nagyon fontos, hogy önmagukban a kamerák is visszatartó erővel fognak hatni. A vandalizmus, a rongálás, a verekedés, a lopások ellen is riasztó hatással lehet - mondta a helyi képviselő.

A tatabányai képviselő elmondta azt is, hogy a szülők nagyobb biztonságban tudják a gyermeküket az iskolában az érkezés és távozás idején is. A diákok körében csökken a fegyelmezetlenség, tudják, hogy egy megfigyelt területen vannak. A közgyűlés 17 igennel egyhangúlag megszavazta, hogy új kamerákat telepítenek Tatabányára a közbiztonság növelése érdekében.

Ezekre a helyekre kerülnek kamerák