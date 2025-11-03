Olyan kínos volt a településnév, hogy megváltoztatták

A történelemből számos példát ismernek az etimológusok, amikor egy település azért változtat nevet, mert az eredeti név kellemetlen hangzású vagy jelentésű. Komárom-Esztergomban Máriahalom a XX. században nevet változtatott, olyan kínos volt az eredeti településnév. Most utánajártunk a településnév változásnak.

Településnév változás volt a kis faluban a XX. században

Forrás: Youtube/Vármegyejáró

Településnév változás: gyakoribb, mint gondolnánk

A névszépítés lényege, hogy egy földrajzi nevet azért változtatnak meg, mert jelentéstartalma időközben illetlenné, vállalhatatlanná válik, írja a Földrajzi nevekről szóló dolgozatában Faragó Imre, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének mérnöke.

A változtatás motivációja, hogy az illető településen élők maguk is szégyellik falujuk nevének jelentését, illetve a környezetből gúnyt, félreértelmezést vált ki a helységnév - részletezi a mérnök. A település eredeti neve sokszor vulgáris jelentésű, de olyan is előfordul, hogy a jelentés teljesen ártatlan, ám nemzetiségi szó, amelyhez a magyar nyelv vulgáris tartalmat társít.

Gúnyolódtak a nevén, megváltoztatták

Így volt ez a Komárom-Esztergom vármegyei Máriahalom esetében is. A Máriahalom neve Kirva volt - évszázadok óta így emlegették. A tudomány szerint ugyanúgy szláv eredetű a község neve mint Únyé (unijb = több) vagy Dorogé (drug = barát szóból. Kirvát a szláv kriva=görbe szóból eredeztetik.

A település 1255-ben bukkant fel először Terra Keora (Keoraföldje) néven, írtuk korábban Máriahalomról. Ezután azonban következetesen Kerwa néven jegyzik az oklevelekben. A 15. században Kyrwaként írják. A török korban Kirba néven futott. A 18. századi katonai térképen Kirva néven rögzítették.

Innen jön az eredeti név

A néphagyomány szerint a településnév eredete egy nem tisztázott korból származó tégla feliratához köthető, amelyen a Kriw felirat volt olvasható. 1783-84-ben Kirvaként említik, a falu első, 1796-os pecsétjén a Kerwa elnevezés állt, a németek Kirwallnak nevezték.

Bár nevének jelentése évszázadokig megfelelt, semmilyen rossz jelentéssel nem bírt, ám gyakran csúfolódás, gúnyolás tárgya volt: a kirva "i" betűjét "u" betűre cserélve vulgáris jelentéssel telt meg a falu neve: a kéjnők köznyelvi elnevezését kapjuk, írta Kiss Lajos a Földrajzi nevek etimológiai szótárában. Így hát, megunva a gúnyolódást, a településvezetők a névcserét kérték a törzskönybizottságtól, 1936-ban ez meg is történt: Máriahalom lett az új elnevezés, amelyet Szűz Mária után kapott.