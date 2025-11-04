Újraindultak az ásatások a Tatai-várban - videóval

A Tatai-vár történelmi jelentősége miatt minden újabb feltárás komoly figyelmet kap, és most ismét új fejezet kezdődött a kutatásban. A friss ásatások célja, hogy még pontosabb képet kapjunk a vár múltjáról és az egykori szerkezet részleteiről.

Újra zajlanak a munkálatok a Tatai-várban

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Bencsik János a Facebookon közzétett videójában számolt be a hírről, amelyben részleteket mutatott meg a munkálatokról.

Magyarország várfeltárásai közül az idei évben a Tatai-várban van a legnagyobb felületi feltárás – számolt be róla Facebook-oldalán korábban Tata polgármestere, Michl József, valamint dr. Schmidtmayer Richárd igazgató. A szakember elmondta, hogy a feltárás a Nemzeti Alap támogatásával, a nyári diákmunka segítségével és önerőből valósulhatott meg. Ahogy mondták ezen a három lábon állnak.