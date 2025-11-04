18 perce
Újraindultak az ásatások a Tatai-várban - videóval
Újra felpezsdült az élet a Tatai-vár környékén: ismét megkezdődtek a régészeti munkálatok. A hírt Bencsik János országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán, ahol egy rövid videót is mutatott az ásatások jelenlegi állásáról.
A Tatai-vár történelmi jelentősége miatt minden újabb feltárás komoly figyelmet kap, és most ismét új fejezet kezdődött a kutatásban. A friss ásatások célja, hogy még pontosabb képet kapjunk a vár múltjáról és az egykori szerkezet részleteiről.
Újra ásnak a Tatai-várban
Bencsik János a Facebookon közzétett videójában számolt be a hírről, amelyben részleteket mutatott meg a munkálatokról.
Magyarország várfeltárásai közül az idei évben a Tatai-várban van a legnagyobb felületi feltárás – számolt be róla Facebook-oldalán korábban Tata polgármestere, Michl József, valamint dr. Schmidtmayer Richárd igazgató. A szakember elmondta, hogy a feltárás a Nemzeti Alap támogatásával, a nyári diákmunka segítségével és önerőből valósulhatott meg. Ahogy mondták ezen a három lábon állnak.
A Tatai-vár árnyékában több száz év történelme rejtőzik a föld alatt. A Ferrando-bástya tövében – ahogyan azt megírtuk – például török kori falakat keresnek, és rétegről rétegre tárják fel a múltat az ásatáson.
És ha már régészet: a komáromi Brigetio ásatás az ország egyik legjelentősebb régészeti projektje. A nyáron pedig különleges leletre bukkant egy első éves régészhallgató. Eddig ismeretlen rendeltetésű római kori bronztárgy részét találta. És ezen a nyáron hat különböző ponton – többek között a légiótábor egykori kórházánál, gabonatárolójánál, tiszti lakosztályánál és egy eddig ismeretlen funkciójú épületnél dolgoztak.
