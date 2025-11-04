november 4., kedd

Történelem

18 perce

Újraindultak az ásatások a Tatai-várban - videóval

Újra felpezsdült az élet a Tatai-vár környékén: ismét megkezdődtek a régészeti munkálatok. A hírt Bencsik János országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán, ahol egy rövid videót is mutatott az ásatások jelenlegi állásáról.

Kemma.hu

A Tatai-vár történelmi jelentősége miatt minden újabb feltárás komoly figyelmet kap, és most ismét új fejezet kezdődött a kutatásban. A friss ásatások célja, hogy még pontosabb képet kapjunk a vár múltjáról és az egykori szerkezet részleteiről.

Újra életre kel a történelem a Tatai-vár falai között a hétvégén: a várnál már áll a díszlet, kész a színpad, a város pedig ostromra vár. A Tatai Patara Magyarország egyik legnagyobb és leglátványosabb történelmi fesztiválja, ahol idén is megelevenedik az 1597-es ostrom.
Újra zajlanak a munkálatok a Tatai-várban
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Újra ásnak a Tatai-várban

Bencsik János a Facebookon közzétett videójában számolt be a hírről, amelyben részleteket mutatott meg a munkálatokról.

Magyarország várfeltárásai közül az idei évben a Tatai-várban van a legnagyobb felületi feltárás – számolt be róla Facebook-oldalán korábban Tata polgármestere, Michl József, valamint dr. Schmidtmayer Richárd igazgató. A szakember elmondta, hogy a feltárás a Nemzeti Alap támogatásával, a nyári diákmunka segítségével és önerőből valósulhatott meg. Ahogy mondták ezen a három lábon állnak.

A Tatai-vár árnyékában több száz év történelme rejtőzik a föld alatt. A Ferrando-bástya tövében – ahogyan azt megírtuk – például török kori falakat keresnek, és rétegről rétegre tárják fel a múltat az ásatáson. 

És ha már régészet: a komáromi Brigetio ásatás az ország egyik legjelentősebb régészeti projektje. A nyáron pedig különleges leletre bukkant egy első éves régészhallgató. Eddig ismeretlen rendeltetésű római kori bronztárgy részét találta. És ezen a nyáron hat különböző ponton – többek között a légiótábor egykori kórházánál, gabonatárolójánál, tiszti lakosztályánál és egy eddig ismeretlen funkciójú épületnél dolgoztak.

 

