Rásüt a nap ezekre a Komárom-Esztergom megyei csillagjegyekre - ezt üzeni nekik a Tarot
Siker, boldogság, elégedettség - sok jót hoz a november ezeknek a Komárom-Eszterom megyei csillagjegyeknek. A Tarot-horoszkóp szerint ez a hónap bőséget és családi örömöket is jelez. Mondjuk, kik a szerencsések!
Bertók Richárd Tarot-kártya szakértőt sokan ismerik régiónkban, számos problémával keresik fel. Most a kemma.hu felkérésére a Komárom-Esztergomi csillagjegyek közeli jövőjét fürkészte. Mutatjuk, mi vár a Tarot-horoszkóp szerint megyénk szülötteire!
Tarot-horoszkóp a Komárom-esztergom megyeieknek
Bak: Eljött az a hónap, amikor új szabályokat kell hoznod, és elkötelezettségedet bizonyítanod.
Valami újat kell alapítanod, új alapokra helyezned az életed. Fontos, hogy kőkemény alapokra építkezz, különben meginog a talaj a lábad alatt. Tarts kézben mindent, de mindeközben légy kedves, figyelmes és próbálj igazságos és érzékeny lenni. Tudod, hogy hathatsz az emberekre, kommunikálj tisztán.
Vízöntő: Most kicsit diszkrétebben és takarékosan kell kezelned az anyagiakat és az energiáidat. Ne szórd feleslegesen olyan emberekre, akik nem érdemlik meg. Lelkiismeretes és őszinte megnyilvánulásaiddal csak óvatosan bánj, ne bízz meg olyanokban, akik még nem nyerték el teljes mértékben a bizalmadat. Légy óvatos és tapintatos.
Ne érzékeltetsd másokkal a hatalmadat, mert könnyen viszályt szíthatsz, ha így teszel.
Halak: Novemberben kicsit süllyedj el a gondolataidban, értékeld át az érzelmeidet, tetteidet, felelősségeidet. Kicsit el kell határolódnod, hogy mindent világosan láss. A nehézségeket le tudod küzdeni, ha van elegendő akaraterőd és képességed a túléléshez. Eljöhet az a pillanat, mikor csalódsz és elbátortalanodsz, de ne keseregj a múlt miatt, inkább vess el olyan magvakat, amelyekből a jövőben sikert, boldogságot és bátorságot arathatsz.
Rendíthetetlenség, tekintély, sikerek
Kos: Novemberben gyakorolnod kell a passzív hatalomkezelést. Sokaknál ellenszenvet válthatsz ki azzal, ha kiteríted a lapjaid és másokra kényszeríted az akaratod. Most kicsit máshogy kell elérned a céljaid. Használd a fortélyaidat, trükkjeidet. Ne parancsolgass, inkább csak terelgess mindenkit úgy, hogy te légy a végén győztes. Hallgass a belső hangodra, légy támasz és védelem is egyben. Biztos lábakon állsz, ezért érezheted úgy, hogy megrendíthetetlen vagy. Ne ragadjon el ez az érzés, és maradj a földön.
Bika: Itt az idő, hogy a sarkadra állj és kézbe vedd az irányítást. Sokat tűrtél mostanában, ezért teljesen jogosnak érezheted azt, hogy átveszed a hatalmat. Légy óvatos, nehogy terveid az egód miatt kudarcba fulladjanak. A teremtő erő rendelkezésedre áll novemberben, és csak rajtad áll, mire használod. Hasznosítsd jó célokra és arra, hogy megalapozd vele a jövőd. A határozottság nélkülözhetetlen, hogy tekintélyed is megmaradjon.
Ikrek: Sikerek várnak. A sok jócselekedeted most meghozza gyümölcsét, és élvezheted az édes ízét. Büszke lehetsz magadra, amiért hithű és kitartó vagy, még ha az élet nehézségeket is gördít eléd, amelyek néhanapján megrendítenek. Ha belevágsz valami újba, november nagy eséllyel sikert és bőséget hoz számodra. Vitáid jó eséllyel neked kedvező végkimenetelűek lesznek. Ne törődj a negatív emberekkel és véleményekkel, csak cselekedj a szíved szerint.
Intuíciók, bölcsesség, csábítás
Rák: Összhangban kell lenned a természettel, érzéseiddel, intuícióiddal, és kapcsolódnod kell másokhoz. A család szeretete és békéje most előtérbe kerül. Érzelmi bőség, gazdagság vár. Fontos a feltétel nélküli szeretet, mások és önmagad elfogadása ítéletek és elvárások nélkül. Élvezd ezt a bőséget, de figyelmed ne lankadjon.
November számodra kedvező és kiegyensúlyozott lesz.
Oroszlán: Számodra a november energiát, erőt tartogat. Meg kell mutatnod, hogy tudsz önálló döntéseket hozni, és vállalnod kell értük a felelősségeket. Stabilnak, erősnek és felelősségteljesnek kell lenned, hogy elnyerd mások bizalmát és elfogadják az akaratod. Tedd mindezt bölcsen és megfontoltan. Ha mindez sikerül, akkor ebben a hónapban hátradőlhetsz és élvezheted a saját magadnak megteremtett világod fényét, melegét.
Szűz: Lehetőséged lesz a továbblépésre, de ami nagyon fontos, hogy ez bizony nem lesz ingyen.
Mindennek ára van, és ebben a hónapban neked élesen kell figyelned, mit és hogyan cselekszel. Ne engedj a csábításnak, bármennyire is kecsegtető az ajánlat, mert később csúnyán megfizethetsz érte. Érzéseid, gondolataid tisztázd le magadban, ne adj teret a káosznak, és ne engedd, hogy bárki vagy bármi megzavarjon. Maradj elszánt, egyenes és őszinte.
Óvatosság, béke, erő
Mérleg: Ne most akarj világhatalomra törni; ebben a hónapban csendesnek és mérsékeltnek kell lenned. Kicsit vissza kell húzódnod, ne kezdeményezz vitákat, ne harcolj. Természetesen állj ki az igazadért, és ne hagyd magad elnyomni, de ezt most nem direkt módszerekkel, hanem furfangos trükkökkel kell megoldanod. Kezdd el óvatosan lebontani a korlátaid, de vigyázz, hogy ne sérülj. Légy körültekintő és óvakodj a csalóktól.
Skorpió: Novemberben elő kell húznod a diplomáciai érzéked ahhoz, hogy minden az elképzeléseid szerint történjen. Kommunikálj asszertíven, hogy senkit ne sérts meg, így elkerülheted a felesleges vitákat. Ne feledd: a béke és rend, a törvények betartása könnyebben elérhető diplomáciai megbeszélések útján, mint harcias cselekedetekkel vagy rövid időre szóló megoldásokkal.
Nyilas: A figyelmed középpontjában az erő lesz.
Ne tévesszen meg: nem kell harcba indulnod, viszont meg kell találnod az igazi erőforrásaidat, amelyekből töltődhetsz és előre visznek a mindennapokban. Uralkodj magadon, és ne engedd, hogy elragadjanak az érzéseid. Ne fitogtasd az erőd, mert ellenszenvet válthatsz ki másokban. Problémáid könnyebben megoldódnak a vártnál.
Összegzés: november alapjában véve jó dolgokat hoz a Komárom-esztergom megyei csillagjegyeknek:
- siker
- boldogság
- családi béke
- erő
- bölcsesség vár rájuk a következő hetekben.