Rásüt a nap ezekre a Komárom-Esztergom megyei csillagjegyekre - ezt üzeni nekik a Tarot

Bertók Richárd Tarot-kártya szakértőt sokan ismerik régiónkban, számos problémával keresik fel. Most a kemma.hu felkérésére a Komárom-Esztergomi csillagjegyek közeli jövőjét fürkészte. Mutatjuk, mi vár a Tarot-horoszkóp szerint megyénk szülötteire!

Tarot-horoszkóp a Komárom-Esztergom megyeieknek

Fotó: Bertók Richárd

Tarot-horoszkóp a Komárom-esztergom megyeieknek

Bak: Eljött az a hónap, amikor új szabályokat kell hoznod, és elkötelezettségedet bizonyítanod.

Valami újat kell alapítanod, új alapokra helyezned az életed. Fontos, hogy kőkemény alapokra építkezz, különben meginog a talaj a lábad alatt. Tarts kézben mindent, de mindeközben légy kedves, figyelmes és próbálj igazságos és érzékeny lenni. Tudod, hogy hathatsz az emberekre, kommunikálj tisztán.

Vízöntő: Most kicsit diszkrétebben és takarékosan kell kezelned az anyagiakat és az energiáidat. Ne szórd feleslegesen olyan emberekre, akik nem érdemlik meg. Lelkiismeretes és őszinte megnyilvánulásaiddal csak óvatosan bánj, ne bízz meg olyanokban, akik még nem nyerték el teljes mértékben a bizalmadat. Légy óvatos és tapintatos.

Ne érzékeltetsd másokkal a hatalmadat, mert könnyen viszályt szíthatsz, ha így teszel.

Halak: Novemberben kicsit süllyedj el a gondolataidban, értékeld át az érzelmeidet, tetteidet, felelősségeidet. Kicsit el kell határolódnod, hogy mindent világosan láss. A nehézségeket le tudod küzdeni, ha van elegendő akaraterőd és képességed a túléléshez. Eljöhet az a pillanat, mikor csalódsz és elbátortalanodsz, de ne keseregj a múlt miatt, inkább vess el olyan magvakat, amelyekből a jövőben sikert, boldogságot és bátorságot arathatsz.

Rendíthetetlenség, tekintély, sikerek

Kos: Novemberben gyakorolnod kell a passzív hatalomkezelést. Sokaknál ellenszenvet válthatsz ki azzal, ha kiteríted a lapjaid és másokra kényszeríted az akaratod. Most kicsit máshogy kell elérned a céljaid. Használd a fortélyaidat, trükkjeidet. Ne parancsolgass, inkább csak terelgess mindenkit úgy, hogy te légy a végén győztes. Hallgass a belső hangodra, légy támasz és védelem is egyben. Biztos lábakon állsz, ezért érezheted úgy, hogy megrendíthetetlen vagy. Ne ragadjon el ez az érzés, és maradj a földön.