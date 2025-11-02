Tiltólistára kerülnek ezek az anyagok: változnak a kozmetikumok szabályai

A szépségápolási termékek mögötti összetétel sokak számára rejtély, pedig egy-egy apró összetevő is komoly egészségügyi kockázatot rejthet. Az Európai Unió legújabb döntései éppen ezért újabb szigorításokat vezetnek be – a cél egyértelmű: biztonságosabb kozmetikum szabályozás lép életbe az Unióban.

Szépségápolási termékek egy része lekerülhet a polcokról az új EU-s szabályozás miatt

Fotó: Balogh Rebeka / Forrás: Veol.hu

Veszélyes nanoanyagok tűnnek el a kozmetikumokból

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint 2025. november 1-től több nanoformájú összetevő is tiltólistára kerül az Európai Unióban.

Ezek közé tartozik:

Sztirol/akrilát kopolimer

Nátrium-sztirol/akrilát kopolimer

Réz, rézkolloid

Ezüstkolloid

Arany, aranykolloid, arany-tioetilamino-hialuronsav, acetil-heptapeptid-9 aranykolloid

Platina, platinakolloid, acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid

Ezek közül több – például az arany- és ezüstkolloid – korábban is népszerű volt a prémium kategóriás kozmetikumokban. Ahogy azt a Google-keresések is mutatják, aranykolloid megtalálható volt hidratáló krémekben, arcszérumokban, anti-aging készítményekben, de akár testpermetekben is. Ezüstkolloidot gyakran használtak gyulladáscsökkentő hatású arctisztítókban. A platina nanoformája főként ránctalanító szérumokban jelent meg, gyakran kombinálták peptiddel. A rézkolloid pedig a bőrtónus egységesítésére kínált megoldást bizonyos termékekben.