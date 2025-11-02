2 órája
Tiltólistára kerülnek ezek az anyagok: változnak a kozmetikumok szabályai
Az Európai Unió új rendeletei ismét szigorítanak a kozmetikumok piacán. Szépségápolási termékek egész sora tűnhet el a boltok polcairól, ha azok nem felelnek meg az új összetevő-szabályozásnak. A cél: az egészség védelme.
A szépségápolási termékek mögötti összetétel sokak számára rejtély, pedig egy-egy apró összetevő is komoly egészségügyi kockázatot rejthet. Az Európai Unió legújabb döntései éppen ezért újabb szigorításokat vezetnek be – a cél egyértelmű: biztonságosabb kozmetikum szabályozás lép életbe az Unióban.
Veszélyes nanoanyagok tűnnek el a kozmetikumokból
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint 2025. november 1-től több nanoformájú összetevő is tiltólistára kerül az Európai Unióban.
Ezek közé tartozik:
- Sztirol/akrilát kopolimer
- Nátrium-sztirol/akrilát kopolimer
- Réz, rézkolloid
- Ezüstkolloid
- Arany, aranykolloid, arany-tioetilamino-hialuronsav, acetil-heptapeptid-9 aranykolloid
- Platina, platinakolloid, acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid
Ezek közül több – például az arany- és ezüstkolloid – korábban is népszerű volt a prémium kategóriás kozmetikumokban. Ahogy azt a Google-keresések is mutatják, aranykolloid megtalálható volt hidratáló krémekben, arcszérumokban, anti-aging készítményekben, de akár testpermetekben is. Ezüstkolloidot gyakran használtak gyulladáscsökkentő hatású arctisztítókban. A platina nanoformája főként ránctalanító szérumokban jelent meg, gyakran kombinálták peptiddel. A rézkolloid pedig a bőrtónus egységesítésére kínált megoldást bizonyos termékekben.
Viszlát TPO: itt az első reakció az egész szépségipart megrengető tiltás után
Mit jelent ez a szépségápolási termékek világában?
A szigorítás nem áll meg itt: 2025. november 1-jétől több hatóanyag csak korlátozott mennyiségben engedélyezett.
Ilyen például:
- Genistein, Daidzein – főként fitoösztrogénként használták női bőrápolási termékekben
- Kojic Acid, Alpha-Arbutin, Beta-Arbutin – pigmentfolthalványító krémek, szérumok gyakori összetevői
- Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate – legismertebb anti-aging hatóanyagok, ránctalanító krémek és éjszakai szérumok kedvelt komponensei
A retinoid-tartalmú termékek esetében a szabályozás kimondja: csak akkor forgalmazhatók, ha az előírt mennyiség alatt maradnak, és szerepel a kötelező figyelmeztető szöveg a csomagoláson. Ez 2025 novemberétől már kötelező, de 2027. május 1-től már minden ilyen készítményre visszamenőlegesen is érvényes lesz.
Antibakteriális hatóanyagok is korlátozás alá kerülnek
A Triclocarban és Triclosan nevű tartósítószerek is felkerültek a korlátozott anyagok listájára. Ezekkel a vásárlók gyakran találkozhattak dezodorokban, antibakteriális kézmosókban, tusfürdőkben és fogkrémekben is. Az új szabály szerint csak meghatározott koncentrációban és figyelmeztetéssel ellátva maradhatnak a termékekben.
Hasonló korlátozás lép érvénybe a nanoformájú hidroxiapatitra is, amely leginkább fogfehérítő pasztákban és remineralizáló szájápolókban volt megtalálható – itt szintén maximális mennyiségi határ és szabályozott felhasználás lesz érvényben.
Nem előzmény nélküli a szigorítás
A mostani döntés egy hosszabb folyamat része. Ahogy korábban megírtuk, 2025 szeptemberétől tilos a TPO nevű anyag felhasználása is, amely a géllakkok és fényzselék fotoiniciátoraként volt jelen. A TPO-t az EU a CMR 1B kategóriába sorolta, vagyis rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatású. Komáromban például a Bellis Kozmetika vezetője, Diószegi Teodóra is megerősítette: a tiltás nehézségeket okoz, de az egészség védelme mindennél fontosabb.
A mostani uniós intézkedések célja ugyanaz: kizárni a potenciálisan ártalmas anyagokat, és átláthatóbbá tenni a kozmetikumok összetételét. Ahogy arról a sonline.hu is beszámolt, a NNGYK arra kérte a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a termékek összetevőit, különösen akkor, ha érzékeny bőrűek vagy allergiások.