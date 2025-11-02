november 2., vasárnap

Achilles névnap

10°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pozitív visszajelzés

1 órája

„Nagyon szép munkát végeztek” – megható üzenetet kapott a tatabányai kórház

Címkék#páciens#doktor#Szent Borbála Kórház#üzenet

Újabb beteg köszönte meg nyilvánosan az egészségügyi dolgozók odaadó munkáját. A Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályán dolgozók példás ellátást nyújtottak egy csuklótöréssel érkezett páciensnek.

Kemma.hu

A Szent Borbála Kórház dolgozói nem először bizonyítják, hogy az egészségügyben a szakértelem mellett legalább ilyen fontos az odafigyelés és az emberség. A páciensektől érkező köszönő visszajelzések ezt nap mint nap megerősítik.

Megható hálalevél érkezett a tatabányai Szent Borbála Kórházba
Megható hálalevél érkezett a tatabányai Szent Borbála Kórházba
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24  Óra

Hálás sorok a sürgősségi osztálynak

Egy csuklótörést szenvedett beteg szeptember 26-án a tatai sebészetről került át a tatabányai sürgősségi osztályra – tette közzé a kórház Facebook-oldalán az üzenetet. Az ellátás után megható üzenetet írt a kórháznak:

 Nagyon hálás vagyok a kezelő személyzetnek, a doktor úrnak, és asszisztenseknek gipszelő személyeknek! Mindenről részletesen tájékoztattak

 – állt a levélben.

A Szent Borbála Kórházban nem ez az első megható történet

Nemrég egy édesanya is hasonlóan megrendítő sorokat írt, miután orvosok és ápolók mentették meg kisfia életét egy életveszélyes műtéti komplikáció után. A gyermek gyors ellátása, azonnali műtétje és vérátömlesztése révén új esélyt kapott, a család pedig visszanyerte bizalmát az egészségügyben.

Egyre több a hálás visszajelzés

A kórház szemészeti osztályáról is érkezett már köszönő levél: egy páciens kiemelte a dolgozók kedvességét és azt az élményt, amit a figyelmes kommunikáció jelentett számára. A kórház munkatársai számára ezek a visszajelzések nemcsak elismerést, hanem megerősítést is jelentenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu