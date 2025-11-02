1 órája
„Nagyon szép munkát végeztek” – megható üzenetet kapott a tatabányai kórház
Újabb beteg köszönte meg nyilvánosan az egészségügyi dolgozók odaadó munkáját. A Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályán dolgozók példás ellátást nyújtottak egy csuklótöréssel érkezett páciensnek.
A Szent Borbála Kórház dolgozói nem először bizonyítják, hogy az egészségügyben a szakértelem mellett legalább ilyen fontos az odafigyelés és az emberség. A páciensektől érkező köszönő visszajelzések ezt nap mint nap megerősítik.
Hálás sorok a sürgősségi osztálynak
Egy csuklótörést szenvedett beteg szeptember 26-án a tatai sebészetről került át a tatabányai sürgősségi osztályra – tette közzé a kórház Facebook-oldalán az üzenetet. Az ellátás után megható üzenetet írt a kórháznak:
Nagyon hálás vagyok a kezelő személyzetnek, a doktor úrnak, és asszisztenseknek gipszelő személyeknek! Mindenről részletesen tájékoztattak
– állt a levélben.
A Szent Borbála Kórházban nem ez az első megható történet
Nemrég egy édesanya is hasonlóan megrendítő sorokat írt, miután orvosok és ápolók mentették meg kisfia életét egy életveszélyes műtéti komplikáció után. A gyermek gyors ellátása, azonnali műtétje és vérátömlesztése révén új esélyt kapott, a család pedig visszanyerte bizalmát az egészségügyben.
Egyre több a hálás visszajelzés
A kórház szemészeti osztályáról is érkezett már köszönő levél: egy páciens kiemelte a dolgozók kedvességét és azt az élményt, amit a figyelmes kommunikáció jelentett számára. A kórház munkatársai számára ezek a visszajelzések nemcsak elismerést, hanem megerősítést is jelentenek.
