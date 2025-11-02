„Nagyon szép munkát végeztek” – megható üzenetet kapott a tatabányai kórház

A Szent Borbála Kórház dolgozói nem először bizonyítják, hogy az egészségügyben a szakértelem mellett legalább ilyen fontos az odafigyelés és az emberség. A páciensektől érkező köszönő visszajelzések ezt nap mint nap megerősítik.

Megható hálalevél érkezett a tatabányai Szent Borbála Kórházba

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hálás sorok a sürgősségi osztálynak

Egy csuklótörést szenvedett beteg szeptember 26-án a tatai sebészetről került át a tatabányai sürgősségi osztályra – tette közzé a kórház Facebook-oldalán az üzenetet. Az ellátás után megható üzenetet írt a kórháznak:

Nagyon hálás vagyok a kezelő személyzetnek, a doktor úrnak, és asszisztenseknek gipszelő személyeknek! Mindenről részletesen tájékoztattak

– állt a levélben.

A Szent Borbála Kórházban nem ez az első megható történet

Nemrég egy édesanya is hasonlóan megrendítő sorokat írt, miután orvosok és ápolók mentették meg kisfia életét egy életveszélyes műtéti komplikáció után. A gyermek gyors ellátása, azonnali műtétje és vérátömlesztése révén új esélyt kapott, a család pedig visszanyerte bizalmát az egészségügyben.