Disney

1 órája

Emberméretű Stitch és barátai érkeztek a Szent Borbála Kórházba

Aranyos kezdeményezés indult útjára a tatabányai kórházban. A Szent Borbála Kórház folyósóit Disney karakterek színesítették, ezzel örömet okozva a beteg gyerekeknek.

Gábos Orsolya

Emberméretű Stitch látogatta meg a Szent Borbála Kórház Csecsemő-és Gyermekosztályát. Stitch mellett a Disney-s barátok is megérkeztek: Minnie és a Mancsőrjárat rendőrkutyája színesítették a folyósokat.

Szent Borbála Kórház
A Szent Borbála Kórház folyósóira Disney mesék karakterei érkeztek, ezzel mosolyt csalva a gyerekek arcára
Forrás: Szent Borbála Kórház/Facebook

Szent Borbála Kórház folyósóira érkeztek a kedvenc Disney mesék karakterei

A Szent Borbála Kórház Facebook oldalán tette közzé a kedves kezdeményezést: "Stitch, Minnie és a Mancsőrjárat rendőrkutyája érkezett az osztályunkon fekvő kis betegekhez tegnap délután, nagy örömet okozva ezzel a gyerekeknek. Sőt, a kollégák is nagy szeretettel fogadták a vendégeket." - írták.

A Mesejelmezland Mosolyjárat nevű kezdeményezés az AP BAU GOLD Kft. és Pelikán HenRietta nevéhez köthető. A kórház beszámolója szerint küldetésük sikerrel zárult: valóban sikerült mosolyt csalni a kisgyerekek arcára.

Emellett ígéretet tettek, hogy a következő hónapban is látogatást tesznek majd nálunk néhány kedvenc mesefigurával

- számolt be a kórház, akik szeretettel várják az újabb látogatást.

Gyűjtenek a gyerekosztály számára

Korábban beszámoltunk arról, hogy civil kezdeményezésre gyűjtenek idén is Mikulás alkalmából a kicsiknek. Az adományok a Szent Borbála Kórház gyermekosztályának lesznek átadva, hogy a búskomor, téli napokat feldobják a kicsiknek.  A szervező azon dolgozik, hogy minden gyermek egyformán, szeretettel kapja meg a Mikulás-csomagját.

 


 

