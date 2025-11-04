Itt van Magyarország első 400 kilométer/órás útja + fotók

november 4., kedd

Aki mostanában Tatán, az Új úton autózik, annak bizonyára kétszer is rá kellett pillantania a sebességkorlátozó táblára. Ugyanis alaki tréfás kedvében átírta azt. Bár hamarosan változnak a sebességhatárok Magyarországon, ennyivel biztos nem száguldhatunk majd.

Kemma.hu

Úgy tűnik, Tatán már megérkezett a jövő közlekedése – legalábbis a tréfás kedvű táblarajzolók szerint. Az Új úton valakik önhatalmúlag „fejlesztették” a sebességkorlátozó táblákat, így akár 400 kilométer/órával is „lehetne” száguldani. Persze, csak papíron – vagyis filctollal. A sebességhatárok Magyarországon ugyanis ennél jóval szigorúbbak. 

Bár hamarosan változnak a sebességhatárok Magyarországon, a tatai tábla kicsit még így is túlzásnak tűnik
Forrás: Beküldött

A Kemma.hu olvasója hívta fel rá a figyelmet, hogy a munkaterület mellett több tábla is átesett egy nem hivatalos tuningon. Az egyikre egy nullát biggyesztettek, így a 40-ből 400 lett.

Sebességhatárok Magyarországon: Tatán már újítottak 

Aki mostanában Tatán, az Új úton autózott, annak bizonyára kétszer is rá kellett pillantania a sebességkorlátozó táblára. A 40-es korlátozásból ugyanis valaki egy tollvonással 400 km/óra-t varázsolt – és ezzel pillanatok alatt valószinűleg „országos rekordot" állított fel.

A forgalmas út mellett álló tábla így egy csapásra a humor és a fantázia határát súrolja, hiszen még az autópályán sem engedélyezett ekkora tempó. A környékbeliek jót derültek a látványon, ám a közlekedésbiztonság szempontjából nem árt emlékeztetni: a sebességhatárok nem véletlenül olyanok, amilyenek.

Hasonló tréfát már máshol is elkövettek: a vaol.hu beszámolója szerint Szombathelyen korábban egy 30-as táblát módosított valaki 300-asra. A két eset között úgy véljük semmilyen kapcsolat nincs, feltehetően ez a fajta „táblaművészet” többeket is megihletett az országban.

Érdekesség, hogy miközben egyesek így viccelődnek a korlátozásokkal, a KRESZ hivatalos módosítása valóban napirenden van. Ahogy arról a Kemma.hu is írt korábban, az új szabályozás többek között a kerékpárosok számára is sebességhatárokat vezetne be – igaz, nem éppen 400 km/órát.

Addig is, aki Tatán az Új úton közlekedik, inkább a táblák eredeti értelmezésére hagyatkozzon. A „Forma–1-es életérzést” pedig hagyjuk meg a versenypályáknak.

