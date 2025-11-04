november 4., kedd

Túra

1 órája

Eldugott gyöngyszem a Prédikálószék alatt: videón a varázslatos kilátó a Dunakanyarra

Címkék#Prédikálószék kilátó#táj#Dunakanyar#Hubertus kunyhó#Magyarország#túra#kilátó

Kevesen ismerik ezt a kilátót, pedig ez a kis hely igazi természeti gyöngyszem a Prédikálószék alatt. A Hubertus kunyhó és a mellette álló kilátó minden túrázó álma.

Milány Botond

Magyarország tájai tele vannak eldugott kilátókkal és csendes erdei ösvényekkel, ahol a természet még érintetlenül mutatja meg szépségét. Ezek a helyek nemcsak lenyűgöző panorámát kínálnak, hanem lehetőséget is adnak arra, hogy kiszakadjunk a mindennapok zajából, és újra megtaláljuk a csendet. Komárom-Esztergom is bővelkedik ilyen pontokban. Az egyik ilyen például a dömösi Prédikálószék kilátó – amelyet nemrég a magyarok megszavaztak a legszebb hazai kilátópontnak –, ami alatt egy kevésbé ismert, de legalább ugyanannyira szép kilátást kínáló pont lapul meg.

Gyönyörű, és eldugott kilátó vár az emberekre a Prédikálószék kilátó alatt
Gyönyörű, és eldugott kilátó vár az emberekre a Prédikálószék kilátó alatt
Forrás: MW

Eldugott kincs a Prédikálószék kilátó alatt

Az El-Tekerentyű Facebook-oldal tett közzé egy videót nemrég a Prédikálószék alatt megbúvó Hubertus kunyhó és kilátóról, amely a természetkedvelők egyik legjobb titka.

Ide ritkán jutnak el ugyanis turisták, így a helyet a madarak éneke, a fák közé szűrődő napfény és a teljes nyugalom uralja. Fakopáncsok, cinegék és más apró erdei madarak repkednek a szinte érintetlen területen, miközben a kilátás a Dunakanyarra minden fáradságot megér. Ez a kis meghitt pont a Prédikálószék alatt tökéletes menedék azoknak, akik valódi csendet és természetközeli élményt keresnek.

Komárom-Esztergom kihagyhatatlan kilátói

Több olyan kilátópont is van megyénkben tehát, amely sajátos hangulatával méltán lehetne versenyben. Korábbi cikkünkben már írtunk is róla, hogy ilyen például a Ranzinger Vince-kilátó, amely egy bányászati múltat idéző ipari emlék Tatabányán, ahonnét páratlan kilátás nyílik a városra és a Gerecse lankáira. 

De ilyen Tata büszkesége, a Fellner Jakab-kilátó is, amely az Öreg-tóra és a városra nyújt különleges panorámát – igaz, előbb meg kell mászni a 200 lépcsőt a Kálvária-dombon.

A dorogi Aknatorony-kilátó új turisztikai látványosságként született újjá 2025-ben. Ahogy azt szintén megírtuk, a 1981-ben épült bányászemlékmű 207 millió forintos uniós támogatással újult meg. A kilátó mellett a Kálvária és a stációk is megszépültek. A csúcsról akár a Felvidék vonulatai is feltárulnak – nem véletlen, hogy már sokan felkeresték az átadás óta.

