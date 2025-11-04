Eldugott gyöngyszem a Prédikálószék alatt: videón a varázslatos kilátó a Dunakanyarra

Eldugott kincs a Prédikálószék kilátó alatt

Az El-Tekerentyű Facebook-oldal tett közzé egy videót nemrég a Prédikálószék alatt megbúvó Hubertus kunyhó és kilátóról, amely a természetkedvelők egyik legjobb titka.

Ide ritkán jutnak el ugyanis turisták, így a helyet a madarak éneke, a fák közé szűrődő napfény és a teljes nyugalom uralja. Fakopáncsok, cinegék és más apró erdei madarak repkednek a szinte érintetlen területen, miközben a kilátás a Dunakanyarra minden fáradságot megér. Ez a kis meghitt pont a Prédikálószék alatt tökéletes menedék azoknak, akik valódi csendet és természetközeli élményt keresnek.