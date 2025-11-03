november 3., hétfő

Bíróság

3 órája

Ez az igazi börtönbiznisz: pénzmosónak álltak a rabok, elképesztő sztorival dolgoztak

Címkék#vádlott#pénz#ajándék#vádirat

Börtönből irányított csalássorozat miatt kell felelnie három vádlottnak a tatabányai bíróság előtt. Az ügyben a pénzmosás is kulcsszerepet kapott, hiszen a megszerzett összegeket egy nő számláján keresztül mozgatták.

Kemma.hu

A pénzmosás az egyik leggyakoribb bűncselekménnyé vált az utóbbi években – gyakran más csalásokhoz kapcsolódva. A legújabb esetben is egy ilyen, börtönből irányított átveréssorozat jutott el a Tatabányai Járásbíróság elé, és november 6-án fognak tárgyalni róla.

Money,Laundering.,Many,Euro,Banknotes,In,Washing,Machine pénzmosás
A pénzmosás bűntette miatt folyó ügyben a nő saját bankszámláját ajánlotta fel a bűncselekményből származó összegek fogadására
Forrás:  Shutterstock

A vádirat szerint két elítélt férfi külön büntetés-végrehajtási intézetből tartotta egymással a kapcsolatot, hogy bűncselekményekből származó pénzeket mozgassanak meg harmadik fél segítségével. A nő – aki a III. rendű vádlott – a saját bankszámláját ajánlotta fel pénz fejében, hogy azon keresztül zajlanak a pénzmosási tranzakciók. A harmadrendő vádlottat már májusban elítélték egyébként, előkészítő ülésen.

A pénzmosás segítője volt a nő

Az ügyben érintett nő több alkalommal fogadott el olyan összegeket a saját számlájára, amelyeket telefonos csalások révén szereztek meg. A sértetteket nyeremények ígéretével tévesztették meg: volt, akitől 329 ezer forintot csaltak ki egy „ajándék” közleménnyel átutalt összeg formájában. A nő ezeket az összegeket Pápán készpénzben felvette, illetve bolti vásárlásokra fordította.

Korábban is született már ítélet telefonos csalás mitt

Nem először kerül sor hasonló bűncselekmények bírósági tárgyalására a vármegyében. 2025 júliusában olyan férfiak ellen hoztak ítéletet, akik szintén nyereményjátékkal csapták be az embereket, majd az így megszerzett pénzt egy társuk számlájára utaltatták. Az elkövetők egyik tagja szintén ATM-ből vette fel a pénzt, a másik pedig a háttérből irányította a csalássorozatot.

Nem ez az első pénzmosás Tatabányán

Egy korábbi, 2022–2023 közötti ügyben a vádlott hamis internetes hirdetésekkel tévesztette meg a vásárlókat, és a pénzt többek között barátnője és rokonai számlájára utaltatta. A bíróság végül pénzmosás és csalás miatt is elítélte, több mint száz károsultnak kellett kártalanítania. Most hasonló vádakkal néz szembe a három vádlott, akik közül kettő már a rács mögül irányította az újabb átveréseket.

 

