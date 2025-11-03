Ez az igazi börtönbiznisz: pénzmosónak álltak a rabok, elképesztő sztorival dolgoztak

A pénzmosás az egyik leggyakoribb bűncselekménnyé vált az utóbbi években – gyakran más csalásokhoz kapcsolódva. A legújabb esetben is egy ilyen, börtönből irányított átveréssorozat jutott el a Tatabányai Járásbíróság elé, és november 6-án fognak tárgyalni róla.

A pénzmosás bűntette miatt folyó ügyben a nő saját bankszámláját ajánlotta fel a bűncselekményből származó összegek fogadására

Forrás: Shutterstock

A vádirat szerint két elítélt férfi külön büntetés-végrehajtási intézetből tartotta egymással a kapcsolatot, hogy bűncselekményekből származó pénzeket mozgassanak meg harmadik fél segítségével. A nő – aki a III. rendű vádlott – a saját bankszámláját ajánlotta fel pénz fejében, hogy azon keresztül zajlanak a pénzmosási tranzakciók. A harmadrendő vádlottat már májusban elítélték egyébként, előkészítő ülésen.

A pénzmosás segítője volt a nő

Az ügyben érintett nő több alkalommal fogadott el olyan összegeket a saját számlájára, amelyeket telefonos csalások révén szereztek meg. A sértetteket nyeremények ígéretével tévesztették meg: volt, akitől 329 ezer forintot csaltak ki egy „ajándék” közleménnyel átutalt összeg formájában. A nő ezeket az összegeket Pápán készpénzben felvette, illetve bolti vásárlásokra fordította.

Korábban is született már ítélet telefonos csalás mitt

Nem először kerül sor hasonló bűncselekmények bírósági tárgyalására a vármegyében. 2025 júliusában olyan férfiak ellen hoztak ítéletet, akik szintén nyereményjátékkal csapták be az embereket, majd az így megszerzett pénzt egy társuk számlájára utaltatták. Az elkövetők egyik tagja szintén ATM-ből vette fel a pénzt, a másik pedig a háttérből irányította a csalássorozatot.