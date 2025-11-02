2 órája
Szücsné élesen bírálta a Kúriát és tiszta vizet öntött a pohárba: marad a fizetőparkolás Tatabányán!
Élesen bírálta a Kúriát Tatabánya polgármestere, amely szerinte "politkai hátszéllel" hozott, véleménye szerint gyors döntést. A grémium november 30-ával semmisítette meg a fizetőparkolási határozatot. Parkolás Tatabánya: Szücsné tiszta vizet öntött a pohárba: marad a fizetés!
Szücsné Posztovics Ilona polgármester közösségi oldalán közzétett videó üzenetében hangsúlyozta: a Kúria a fizetőparkolási rendszer előkészítését nyilvánította törvénytelennek, vagyis azt, hogy a tatabányai parkolókban végzett telítettségi vizsgálatok nem teljes körűek. A polgármester a Kúria döntését akként értelmezi, hogy azért döntöttek a rendelet november 30-i megszüntetése mellett, hogy az önkormányzatnak legyen ideje elvégeznie a szükséges vizsgálatokat. Ugyanakkor élesen bírálta a Kúriát, amiért szerinte túl gyorsan hozott döntést: míg más perek évekig húzódnak, ebben az ügyben három hónap alatt határozat született. Parkolás Tatabánya: másra mutogatás felelősségvállalás helyett - ez az új fejlemény.
- Ez az ügy, amelyet a kormányhivatal fele egy feljelentés alapján kezdeményezett, három hónap alatt lefutott a Kúriánál és már kúriai határozattal rendelkezik - mondta a polgármester, megjegyezve:
Azért én úgy gondolom, hogy ennek volt politikai hátszele, politikai segítsége.
A polgármester végül azt ígérte, ezúttal még a rendelet megvitatása előtt tájékoztatja a tatabányaiakat, mi áll az előterjesztésben - arról ugyanis ő és az ellenzéki városvezetés hallgatott, hogy a Kúria elkaszálta a több sebből vérző fizetőparkolási rendeletet, s csak akkor ismerte el nyilvánosan, mi történt, amikor portálunk, a kemma.hu beszámolt a Kúria döntéséről.
Parkolás Tatabánya utcáin: az ellenzéki városvezetés törvénytelen rendeletet tartat be
Amint a hír napvilágot látott, az ellenzéki városvezetés sietett "megnyugtatni" az érintetteket, hogy november 30. után is lesz fizetőparkolás Tatabányán és azt tartották fontosnak, hogy felhívják a lakosság figyelmét, hogy a jelen szabályzás november 30-ig érvényben marad, tehát a szabályokat be kell tartani mindenkinek. Kissé szürreális felszólítás egy felelős városvezetéstől az, hogy törvényellenes szabályok betartására szólítja fel a lakosait.
Mi lesz a törvénytelenül beszedett parkolási díjakkal?
Ugyanakkor a mai napig semmit nem tudni arról, hogy a törvénytelenül beszedett bérleti, regisztrációs díjakkal, az okmányok átíratásával járó, felesleges kiadásokat megtéríteni-e az önkormányzat.
A tatabányai közgyűlés csütörtöki ülésén a Fidesz képviselői ugyanakkor szóvá tették, hogy kezdetektől jelezték, hogy a fizetőparkolási rendelet nincs kellőképpen előkészítve. Bereznai Csaba képviselő (Fidesz-KDNP) azt mondta:
– Azt a kérdést tettem fel, hogy a parkolási mérleg rendben van-e. Kétszer is megkérdeztem, azt mondták minden rendben van, a törvényességnek megfelel. A bal oldali frakció és Boda Bánk is hitt ennek. Az egész rendeletet úgy alkottuk meg, hogy nem volt parkolási mérleg. Most van egy hónap és iszonyatos kapkodó munkával kell majd valamit létrehozni, ha a fizetős parkolást tovább akarja vinni a rendszer. A polgármester asszonynak most nem a Fidesz frakcióval van vitája, hanem a tatabányai emberekkel – fogalmazott élesen.
Több sebből vérző rendelet
A tatabányai parkolási rendszernek ugyanakkor nem csupán a hiányos előkészítés a problémája, amióta bevezették, a lakók számos anomáliára hívták fel lapunk figyelmét, de a fizetős övezetek bővítése sem tetszett nekik.
Tatabánya lejtmenetben az ellenzéki vezetés alatt
Szücsné Posztovics Ilona polgármesternek és csapatának kontraproduktív munkája nem kevés problémát okozott a helyieknek a 2025-ös esztendőben.
- Többek között megemelték a helyi tömegközlekedés árát, ezzel együtt pedig csökkentették a buszjáratok számát a helyi tömegközlekedésben. Volt olyan lakos, aki sírva fakadt a döntés kapcsán.
- Nyáron aztán kirobbant a most talán végleg eltűnőben lévő fizetős parkolás rendelete, amit a többségben lévő ellenzék keresztül vitt a közgyűlésen. A kormánypárti önkormányzati képviselők végig a döntés ellen voltak, mivel a tatabányaiak érdekét sorolták előbbre a város kasszájával szemben. A rendeletet többször is módosították, ezeket a közgyűlés ellenzéki többsége megszavazta.
- 2025 augusztusában napvilágot látott egy közbiztonsági statisztika, amelyben dobogós helyen zárt Tatabánya, csak épp hátulról nézve a rangsort. A második legrosszabb közbiztonsági statisztikával rendelkező magyar város lett Komárom-Esztergom vármegye megyeszékhelye. Betörések, szemetes utcák, gyalogos aluljáró, amely botrányosabb állapotban van, mint néhány fővárosi társa.
A városvezetés lemondását követelik
Miután a Kúria jogerősen kimondta, hogy törvénytelen volt a nyáron bevezetett fizetős parkolási rendelet Tatabányán, mi feltettük a kérdést a Facebookon: mit üzennétek a városvezetésnek? A válaszokból valóságos kommentcunami lett. Voltak, akik szerint a rendszer végre rendet tett a parkolásban – „végre lett mindenkinek helye” –, mások viszont úgy vélték, a városvezetés teljesen alkalmatlan, és le kellene mondania. A tatabányai parkolás tehát továbbra is megosztja a helyieket.
Összegzés: az ellenzéki városvezetés, ahelyett, hogy elismerné, rosszul készítette elő a fizetőparkolási rendeletet, amit csak több módosítással tudott életben tartani az elfogadása óta, másra mutogat. Politikai ellenfeleit hibáztatja, élesen bírálja a Kúriát, mi több, a törvénytelen rendelet betartására szólítja fel a lakosságot. Kíváncsian várjuk: mi jöhet még Tatabányán parkolás ügyben?