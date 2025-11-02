Szücsné élesen bírálta a Kúriát és tiszta vizet öntött a pohárba: marad a fizetőparkolás Tatabányán!

Szücsné Posztovics Ilona polgármester közösségi oldalán közzétett videó üzenetében hangsúlyozta: a Kúria a fizetőparkolási rendszer előkészítését nyilvánította törvénytelennek, vagyis azt, hogy a tatabányai parkolókban végzett telítettségi vizsgálatok nem teljes körűek. A polgármester a Kúria döntését akként értelmezi, hogy azért döntöttek a rendelet november 30-i megszüntetése mellett, hogy az önkormányzatnak legyen ideje elvégeznie a szükséges vizsgálatokat. Ugyanakkor élesen bírálta a Kúriát, amiért szerinte túl gyorsan hozott döntést: míg más perek évekig húzódnak, ebben az ügyben három hónap alatt határozat született. Parkolás Tatabánya: másra mutogatás felelősségvállalás helyett - ez az új fejlemény.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint a Kúria politikai segítséggel döntött gyorsan arról, hogy a parkolás Tatabánya városában nincs rendben

Forrás: Facebook/ Szücsné Posztovics Ilona

- Ez az ügy, amelyet a kormányhivatal fele egy feljelentés alapján kezdeményezett, három hónap alatt lefutott a Kúriánál és már kúriai határozattal rendelkezik - mondta a polgármester, megjegyezve:

Azért én úgy gondolom, hogy ennek volt politikai hátszele, politikai segítsége.

A polgármester végül azt ígérte, ezúttal még a rendelet megvitatása előtt tájékoztatja a tatabányaiakat, mi áll az előterjesztésben - arról ugyanis ő és az ellenzéki városvezetés hallgatott, hogy a Kúria elkaszálta a több sebből vérző fizetőparkolási rendeletet, s csak akkor ismerte el nyilvánosan, mi történt, amikor portálunk, a kemma.hu beszámolt a Kúria döntéséről.

Parkolás Tatabánya utcáin: az ellenzéki városvezetés törvénytelen rendeletet tartat be

Amint a hír napvilágot látott, az ellenzéki városvezetés sietett "megnyugtatni" az érintetteket, hogy november 30. után is lesz fizetőparkolás Tatabányán és azt tartották fontosnak, hogy felhívják a lakosság figyelmét, hogy a jelen szabályzás november 30-ig érvényben marad, tehát a szabályokat be kell tartani mindenkinek. Kissé szürreális felszólítás egy felelős városvezetéstől az, hogy törvényellenes szabályok betartására szólítja fel a lakosait.

Mi lesz a törvénytelenül beszedett parkolási díjakkal?

Ugyanakkor a mai napig semmit nem tudni arról, hogy a törvénytelenül beszedett bérleti, regisztrációs díjakkal, az okmányok átíratásával járó, felesleges kiadásokat megtéríteni-e az önkormányzat.