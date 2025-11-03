Fotókon a legolcsóbb és a legdrágább panelek: elképesztő az árkülönbség

A panellakás árak között óriási a különbség. Országos szinten negyvenszeres, de a legdrágább Komárom-Esztergom vármegyei ingatlanból is csak távolról lehet integetni a jelenlegi csúcstartónak. Igaz, az ország legolcsóbb paneljét megannyiszor megvehetnénk, hogy abból már egy egész tömb kijönne. Fotókon is mutatjuk a panelek legjeit.

A panellakás árak tekintetében szűkebb hazánkban és országosan is nagy a szórás

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Mik most a panellakás árak Tatabányán?

Az Ingatlanbazár jelenlegi kínálatából két, jól összehasonlítható példa rajzolja ki a helyi piac szélső értékeit. Az ingatlanok közül mindegyik megfelel az Otthon Start Program fix 3%-os hitel feltételeinek, ami Kalics László, helyi ingatlanszakértő szerint felélénkítette a piacot. Meglepő felfedezést is tettünk az ingatlanárak között böngészve: négyzetméterárra majdnem ugyanannyira jönnek ki ezek a tatabányai panelek.

A legdrágább panellakás – prémium kategória Óvárosban

Cím: Gerecse Lakópark

Ár: 82 millió forint

Alapterület: 86 m²

86 m² Szobák száma: 3 fél

3 fél Négyzetméterár: 953 ezer Ft

Kiemelt jellemzők: A lakóparkot energiatakarékos műszaki megoldással építették, ennek köszönhetően minimális a fenntartási költség még téli hónapokban is. A vételár részét képezi a beépített konyhabútor gépesítve, a hálószobában a beépített gardróbszekrény, a gardrób/mosókonyha beépített bútorzata. 45 négyzetmétetes nappali+konyha a lakás központi része.

A legolcsóbb panel egy egyszobás

Cím: Gál István lakótelep

Ár: 27,8 millió forint

Alapterület: 29 m²

29 m² Szobák száma: 1

1 Négyzetméterár: kb. 958 ezer Ft

kb. Jellemzők: Az ingatlan egy társasház földszinti , eredetileg nem lakáscélú helyiségek átalakítása, átminősítése által vált lakóingatlanná. Egyedisége, hogy nem a lépcsőházból, hanem a saját járólapozott teraszáról lehet belépni a lakásba.

Milyenek a panellakás árak országosan?

A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább a maga 155 millió forintos árával. A topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral. Az ország legolcsóbb panellakása Salgótarjánban található, és mindössze 4 millió forintos árral kapott helyet a kínálatban. A gazdagrétinél jobb áron is van eladó panellakás Budapesten? Persze, a legolcsóbb 39,9 millió forintba kerül.