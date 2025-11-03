2 órája
Fotókon a legolcsóbb és a legdrágább panelek: elképesztő az árkülönbség
Megnéztük, mennyiért található eladó panellakás Tatabánya városában, valamint Komárom-Esztergom vármegyében, és már most szólunk, az utóbbi árából 20-szor vehetnénk meg az ország legolcsóbb paneljét.A panellakás árak kapcsán érdekes felfedezést is tettünk és fotókon is mutatjuk szűkebb hazánk, valamint az ország legjeit.
A panellakás árak között óriási a különbség. Országos szinten negyvenszeres, de a legdrágább Komárom-Esztergom vármegyei ingatlanból is csak távolról lehet integetni a jelenlegi csúcstartónak. Igaz, az ország legolcsóbb paneljét megannyiszor megvehetnénk, hogy abból már egy egész tömb kijönne. Fotókon is mutatjuk a panelek legjeit.
Mik most a panellakás árak Tatabányán?
Az Ingatlanbazár jelenlegi kínálatából két, jól összehasonlítható példa rajzolja ki a helyi piac szélső értékeit. Az ingatlanok közül mindegyik megfelel az Otthon Start Program fix 3%-os hitel feltételeinek, ami Kalics László, helyi ingatlanszakértő szerint felélénkítette a piacot. Meglepő felfedezést is tettünk az ingatlanárak között böngészve: négyzetméterárra majdnem ugyanannyira jönnek ki ezek a tatabányai panelek.
A legdrágább panellakás – prémium kategória Óvárosban
- Cím: Gerecse Lakópark
- Ár: 82 millió forint
- Alapterület: 86 m²
- Szobák száma: 3 fél
- Négyzetméterár: 953 ezer Ft
- Kiemelt jellemzők: A lakóparkot energiatakarékos műszaki megoldással építették, ennek köszönhetően minimális a fenntartási költség még téli hónapokban is. A vételár részét képezi a beépített konyhabútor gépesítve, a hálószobában a beépített gardróbszekrény, a gardrób/mosókonyha beépített bútorzata. 45 négyzetmétetes nappali+konyha a lakás központi része.
A legolcsóbb panel egy egyszobás
- Cím: Gál István lakótelep
- Ár: 27,8 millió forint
- Alapterület: 29 m²
- Szobák száma: 1
- Négyzetméterár: kb. 958 ezer Ft
- Jellemzők: Az ingatlan egy társasház földszinti , eredetileg nem lakáscélú helyiségek átalakítása, átminősítése által vált lakóingatlanná. Egyedisége, hogy nem a lépcsőházból, hanem a saját járólapozott teraszáról lehet belépni a lakásba.
Milyenek a panellakás árak országosan?
A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább a maga 155 millió forintos árával. A topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral. Az ország legolcsóbb panellakása Salgótarjánban található, és mindössze 4 millió forintos árral kapott helyet a kínálatban. A gazdagrétinél jobb áron is van eladó panellakás Budapesten? Persze, a legolcsóbb 39,9 millió forintba kerül.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gzadasági szakértője szerint a panellakások egyébként stabilan őrzik népszerűségüket a hazai lakáspiacon, többek között jó elhelyezkedésük, praktikus alaprajzuk miatt, ráadásul a téglaépítésű lakásokhoz képest 25 százalékkal alacsonyabb áruk miatt a vásárlók széles köre számára jelentenek alternatívát. Nem véletlen, hogy az első lakásvásárlók kedvenceinek is számítanak.
Ha csak a legeket nézzük, a legolcsóbb panelt 20-szor tudnánk megvenni a legdrágább tatabányai áráért, míg a legolcsóbb vételárából is hatszor futná rá. Míg a legdrágább, békásmegyeri lakásnak alig több, mint a felét lehetne megvenni a legdrágább tatabányai áráért.
140-155 milliós ár a panellista dobogósa
Jelenleg az ország legdrágább panellakása, mint említettük, Békásmegyeren, a Zsirai Miklós utcában található, ahol két, közel 60 négyzetméteres lakást nyitottak össze. Az így kialakított, 114 négyzetméteres ingatlant 155 millió forintért hirdetik, ami 1,36 millió forintos négyzetméterárnak felel meg. Kecskemét sem szerénykedhet: mint Baon írja, a legolcsóbb panel 33 millió, a legdrágább 75 millió forint. Ha a Dunántúlt nézzük, akkor Siófok vezet: a Liszt Ferenc sétányon, az egykori Hotel Ezüstpart épületében eladó lakás országosan a kilencedik legdrágább panel. A 65 négyzetméteres, felújított ingatlanban két apartmant hozták létre. A hetedik emeleti, balatoni örökpanorámát ígérő ingatlant 119,9 millió forintért kínálják.
Komárom-Esztergom vármegyei eladó panelek: íme a legek
Az Ingatlanbazár adatai szerint egyébként nem tatabányai, de nem is tatai Komárom-Esztergom vármege legdrágább panelje, hanem komáromi. 87 millió forintért árulják a második emeleti, liftes, négyszobás lakást, ami penthouse lesz. Ugyanis még nincs kész. A legolcsóbb pedig Oroszlányban van: a 9. emeleti, 1,5 szobás lakás ára 25,5 millió forint.
GALÉRIA: Fotókon a legolcsóbb és a legdrágább panelek
Egy felújítandó salgótarjáni garzon a legolcsóbb panel az országban
A másik végletet az ország északi része képviseli. A legolcsóbb panellakás Salgótarján Zagyvapálfalva városrészében található, ahol egy 28 négyzetméteres, felújítandó lakás 4 millió forintért vásárolható meg, 133 ezer forintos négyzetméteráron. Itt még 5,5 millióért is kaphatunk panelt.
