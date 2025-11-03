november 3., hétfő

Mindenkit érintő bejelentést tett közzé az OTP Bank

Figyelem! Leállnak az OTP Bank szolgáltatásai hamarosan, mondjuk, miket érint ez.

Milány Botond

Sokakat érintő közleményt tett közzé az OTP Bank. A tájékoztatásukból kiderült, hogy fejlesztési okokból leállás várhatóan november 8-án 22 órától november 9-én hajnali 1.50-ig tart.

OTP Bank
A leállás minden OTP Bank ügyfelet érint
Forrás: otp.hu

Leállás lesz az OTP Bankban: ezeket érinti a fejlesztés

Az OTP Bank leállása miatt az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: 

  • a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók,
  • az internetbank, 
  • a mobilbank, 
  • az eBIZ szolgáltatás, 
  • az Electra, 
  • a SmartBróker alkalmazás, 
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, 
  • a Vámpénztári rendszer, 
  • illetve az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapír számla).

 

 

