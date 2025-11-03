Figyelem!
1 órája
Mindenkit érintő bejelentést tett közzé az OTP Bank
Figyelem! Leállnak az OTP Bank szolgáltatásai hamarosan, mondjuk, miket érint ez.
Sokakat érintő közleményt tett közzé az OTP Bank. A tájékoztatásukból kiderült, hogy fejlesztési okokból leállás várhatóan november 8-án 22 órától november 9-én hajnali 1.50-ig tart.
Leállás lesz az OTP Bankban: ezeket érinti a fejlesztés
Az OTP Bank leállása miatt az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók,
- az internetbank,
- a mobilbank,
- az eBIZ szolgáltatás,
- az Electra,
- a SmartBróker alkalmazás,
- az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása,
- a Vámpénztári rendszer,
- illetve az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapír számla).
