Beszökött az ősz Tatabányára: meseszép fotók 3 helyről, ahol kiszakadhatunk a városból + GALÉRIA

Őszi képeken Tatabánya - ha még nem tetted, feltétlen látogasd meg ezeket a helyeket, ha szereteted a természetet. Bár a hűvös és az eső is az ősz elengedhetetlen része, de a ragyogó falevelek színpompás kavalkádja tutira felülmúlja a kellemetlenebb tulajdonságait.

Őszi képeken Tatabánya legszebb pihenőhelyei

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Tatabánya őszi képeken is lenyűgöző!

Az év más szakaszában is kedvelt pihenőhelyek, mint a Csónakázó-tó vagy a Május 1. park, az ősz színes időszakában talán még inkább szebbek, mint máskor. Ha figyelmesek vagyunk, megpillanthatjuk az ősz olyan ajándékait is a földön, mint az ízletes gombafélék, a vadgesztenye, vagy a tölgyek makkjai. Természetfotósoknak is tökéletes időszak ez arra, hogy lélegzetelállító fotókat készítsenek, hiszen a természet csak az év ezen időszakában mutatja meg ezt az arcát.

Május 1. park: a kikapcsolódás egy kiváló választása

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

És bár az őszi időjárás néha dolgozhat ellenünk, mi biztosak vagyunk benne, hogy mindenki meg tudja találni a tökéletes pillanatot egy kis őszi sétára, és csodájára járhat a természet év végi pompája iránt.