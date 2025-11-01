november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi csoda

1 órája

Beszökött az ősz Tatabányára: meseszép fotók 3 helyről, ahol kiszakadhatunk a városból + GALÉRIA

Címkék#Csónakázó-tó#Tatabánya#Május 1 park#őszi túrázás#séta#természet

Sokak kedvenc évszaka, az ősz, idén már megmutatta igazi arcát. A nyarat és telet elválasztó időszakot sokan nem szívelik, pedig az őszi képek nem mindig adják vissza, mily gyönyörű is a természet ilyenkor.

Petrovics Milán

Őszi képeken Tatabánya - ha még nem tetted, feltétlen látogasd meg ezeket a helyeket, ha szereteted a természetet. Bár a hűvös és az eső is az ősz elengedhetetlen része, de a ragyogó falevelek színpompás kavalkádja tutira felülmúlja a kellemetlenebb tulajdonságait. 

őszi képek
Őszi képeken Tatabánya legszebb pihenőhelyei 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Tatabánya őszi képeken is lenyűgöző!

Az év más szakaszában is kedvelt pihenőhelyek, mint a Csónakázó-tó vagy a Május 1. park, az ősz színes időszakában talán még inkább szebbek, mint máskor. Ha figyelmesek vagyunk, megpillanthatjuk az ősz olyan ajándékait is a földön, mint az ízletes gombafélék, a vadgesztenye, vagy a tölgyek makkjai. Természetfotósoknak is tökéletes időszak ez arra, hogy lélegzetelállító fotókat készítsenek, hiszen a természet csak az év ezen időszakában mutatja meg ezt az arcát. 

Május 1 park ősszel
Május 1. park: a kikapcsolódás egy kiváló választása
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

És bár az őszi időjárás néha dolgozhat ellenünk, mi biztosak vagyunk benne, hogy mindenki meg tudja találni a tökéletes pillanatot egy kis őszi sétára, és csodájára járhat a természet év végi pompája iránt. 

GALÉRIA: Óriási őszi fotóválogatás, beborítják Tatabányát a színes levelek (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu