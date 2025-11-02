Őszi depresszió: miért érezzük magunkat levertebbnek a hidegebb hónapokban és mit tehetünk ellene?

Ahogy rövidülnek a nappalok és megérkeznek a hűvös, szürke reggelek, sokan érezzük, hogy csökken az energiánk, ingerlékenyebbek vagyunk, vagy nehezebben találunk motivációt. De vajon ez csak átmeneti hangulatingadozás, vagy már az úgynevezett őszi depresszió jele? Pszichológus segít megérteni, mi történik ilyenkor a testünkkel és a mentális egészségünkkel – és mit tehetünk ellene.

A szürkébb hónapokban sokan tapasztalnak levertséget – a szakember az őszi depresszió természetes hátteréről beszél

Forrás: Beküldött fotó

Mi az őszi depresszió – és miért alakul ki?

A köznyelvben használatos "őszi depresszió" (a szakirodalomban szezonális affektív zavar, röviden SAD) a klinikai depresszió egyik altípusa, amely az év meghatározott időszakában, leggyakrabban ősszel és télen jelentkezik. A tünetek évről évre ismétlődnek, és sokan tapasztalják őket, amikor a természet is „visszahúzódik”.

Az úgynevezett őszi depresszió nem hivatalos fogalom. A szakirodalom szezonális affektív zavarként tartja számon – ez a major depresszió egyik altípusa

– mondja Adorjáni Balázs pszichológus.

A jelenség hátterében biológiai és pszichológiai folyamatok állnak. A kevesebb napfény miatt csökken a szerotonin- és D-vitamin-szint, ami hatással van a mentális állapotra és a hangulatunkra. Ezzel párhuzamosan több melatonin termelődik, ami fokozza az álmosságot, levertséget, motiválatlanságot. Nem véletlen, hogy sokan ilyenkor fáradtabbnak és kedvtelenebbnek érzik magukat.

Milyen tünetei vannak az SAD-nek?

Az őszi depresszió tünetei hasonlítanak a klinikai depresszió tüneteihez.

A leggyakoribb jelek:

tartós lehangoltság és kedvetlenség,

alvászavar vagy túl sok alvás,

fokozott étvágy, különösen szénhidrátéhség,

érdektelenség a korábban kedvelt tevékenységek iránt,

koncentrációs nehézség, fáradékonyság,

szociális visszahúzódás.

Kisebb-nagyobb mértékben e-tüneteket bárki észreveheti magán. Az SAD abban különbözik a hétköznapi fáradtságtól, hogy jóval súlyosabb formában jelentkezik, több héten át fennáll, és a mindennapi működést is befolyásolja - ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni.

Nem lustaságról van szó, hanem egy biológiai és pszichológiai állapotról, amit komolyan kell venni

– hangsúlyozza a pszichológus.