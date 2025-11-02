23 perce
Őszi depresszió: miért érezzük magunkat levertebbnek a hidegebb hónapokban és mit tehetünk ellene?
A borongós idő, a rövid nappalok és a napfény hiánya sokak hangulatát befolyásolja ősszel. Az őszi depresszió nem csupán átmeneti rosszkedv, hanem egy szezonális affektív zavar, amely hatással lehet a mentális egészségre és a mindennapi teljesítményre is.
Ahogy rövidülnek a nappalok és megérkeznek a hűvös, szürke reggelek, sokan érezzük, hogy csökken az energiánk, ingerlékenyebbek vagyunk, vagy nehezebben találunk motivációt. De vajon ez csak átmeneti hangulatingadozás, vagy már az úgynevezett őszi depresszió jele? Pszichológus segít megérteni, mi történik ilyenkor a testünkkel és a mentális egészségünkkel – és mit tehetünk ellene.
Mi az őszi depresszió – és miért alakul ki?
A köznyelvben használatos "őszi depresszió" (a szakirodalomban szezonális affektív zavar, röviden SAD) a klinikai depresszió egyik altípusa, amely az év meghatározott időszakában, leggyakrabban ősszel és télen jelentkezik. A tünetek évről évre ismétlődnek, és sokan tapasztalják őket, amikor a természet is „visszahúzódik”.
Az úgynevezett őszi depresszió nem hivatalos fogalom. A szakirodalom szezonális affektív zavarként tartja számon – ez a major depresszió egyik altípusa
– mondja Adorjáni Balázs pszichológus.
A jelenség hátterében biológiai és pszichológiai folyamatok állnak. A kevesebb napfény miatt csökken a szerotonin- és D-vitamin-szint, ami hatással van a mentális állapotra és a hangulatunkra. Ezzel párhuzamosan több melatonin termelődik, ami fokozza az álmosságot, levertséget, motiválatlanságot. Nem véletlen, hogy sokan ilyenkor fáradtabbnak és kedvtelenebbnek érzik magukat.
Milyen tünetei vannak az SAD-nek?
Az őszi depresszió tünetei hasonlítanak a klinikai depresszió tüneteihez.
A leggyakoribb jelek:
- tartós lehangoltság és kedvetlenség,
- alvászavar vagy túl sok alvás,
- fokozott étvágy, különösen szénhidrátéhség,
- érdektelenség a korábban kedvelt tevékenységek iránt,
- koncentrációs nehézség, fáradékonyság,
- szociális visszahúzódás.
Kisebb-nagyobb mértékben e-tüneteket bárki észreveheti magán. Az SAD abban különbözik a hétköznapi fáradtságtól, hogy jóval súlyosabb formában jelentkezik, több héten át fennáll, és a mindennapi működést is befolyásolja - ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni.
Nem lustaságról van szó, hanem egy biológiai és pszichológiai állapotról, amit komolyan kell venni
– hangsúlyozza a pszichológus.
Mit tegyek a hangulatingadozás ellen?
A jó hír, hogy az SAD kezelhető – sokszor már néhány életmódbeli változtatás is érezhető javulást hoz. A pszichológus szerint a legfontosabb, hogy ne várjuk meg, míg teljesen ránk telepszik a szürkeség.
- Mozgás és természet: A rendszeres testmozgás és a friss levegőn töltött idő bizonyítottan javítja a hangulatot. A napfény - még ha gyenge is - hozzájárul a D-vitamin termeléséhez, ami kulcsfontosságú a mentális egészség szempontjából
- Fényterápia: A fényterápia (light therapy) az egyik leghatékonyabb módszer a seasonal affective disorder (SAD) kezelésére. A speciális lámpák segítségével pótolható a hiányzó napfény, ami javítja a biológiai ritmust és a hangulatot.
- Tudatosság és mentálhigiéné: Az önmegfigyelés, a tudatos napirend, az alvás és az egészséges étkezés mind hozzájárulnak a mentálhigiéné fenntartásához. A szakember szerint a legfontosabb a rendszeresség:
Van, akinek a mozgás, van, akinek a séta, a naplózás vagy a kikapcsolódás segít. A lényeg, hogy ezek rendszeresek legyenek, és ne csak akkor történjenek meg, amikor már baj van
– fogalmazza meg Adorjáni Balázs pszichológus.
Munka és magánélet egyensúlya – a modern stressz csapdája
A work-life balance, vagyis a munka és magánélet egyensúlya, kulcsszerepet játszik a mentális jóllét megőrzésében. A mai rohanó életmód, a digitális túlterheltség és az "állandóan elérhetőnek kell lennem" érzése könnyen felborítja ezt az egyensúlyt, ami növeli a stresszt és a mentális kimerülést.
Ha képesek vagyunk elfogadni, hogy nekem hogy nekem lehet énidőm, és munkaidőn kívül is létezhetek, akkor már könnyebbé válik, hogy beiktassuk azokat a tevékenységeket, amik a mentálhigiéné ernyője alá tartoznak.
– mondja Balázs.
A mentális higiéné része az is, hogy tudatosan határokat húzunk: mikor dolgozunk, mikor pihenünk, mikor kapcsolódunk ki. A rendszeres alvás, a sport és az offline idő mind hozzájárul ahhoz, hogy a mentális állapotunk stabil maradjon a sötétebb hónapokban is.
A szezonális depresszió nem gyengeség
A szezonális depresszió nem lustaság, nem gyengeség, és nem is „képzelgés”. Valós mentális egészségi állapot, amely biológiai okokra vezethető vissza – de megfelelő odafigyeléssel, életmóddal és szükség esetén szakmai segítséggel kezelhető.
A pszichológus szerint a kulcs az, hogy merjünk odafigyelni magunkra, és ne szégyelljünk segítséget kérni, ha tartósan rossz a közérzetünk.
A mindennapi apró szokások – a mozgás, a fény, a pihenés, a kapcsolódás – segíthetnek abban, hogy újra egyensúlyba kerüljünk. Ahogy a természet is pihen a télre, nekünk is jogunk van lelassulni, regenerálódni és feltöltődni. A mentális egészség nem luxus, hanem az egyik legfontosabb befektetés – önmagunkba.
Akár a szívrohamok sorozata, pszichológus tett helyére mindent a pánikbetegségről