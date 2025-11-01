november 1., szombat

Életre szóló

2 órája

Barátságból hivatás – így dolgoznak együtt az oroszlányi rendőrök

Címkék#bizalom#barátság#gyerekkor

Van, aki a gyerekkori barátságot csak emléknek őrzi, és van, aki életre szóló közösséget épít belőle. Mózes Máté és Kalamár Szabolcs, az oroszlányi rendőrök példája bizonyítja, hogy a kötelék, amit gyerekként alakítottak ki, ma is erőt ad a munkájukhoz.

Kemma.hu

Az oroszlányi rendőrök közül kevesen mondhatják el magukról, hogy már a balatoni bányászüdülőben is együtt pattogtattak gumilabdát. Mózes Máté törzszászlós és Kalamár Szabolcs törzsőrmester barátsága egészen gyerekkorukig nyúlik vissza, amikor még a Balatongyörökön töltött nyarakon osztoztak minden játékban és kalandban. Azóta is egymás mellett maradtak: előbb barátok, később kollégák lettek, ma pedig mindketten szolgálatparancsnokok az Oroszlányi Rendőrkapitányságon. Szemvillanásokból is értik egymást – és ez a rendőri munka során sokszor életmentő lehet.

Az oroszlányi rendőrök között a barátság életre szóló
Forrás:  police.hu

Barátság, bizalom és bátorság – az oroszlányi rendőrök mindennapjai

 

Ahogy a police.hu megírta, a két szolgálatparancsnok közös története tele van izgalmas és megható pillanatokkal. Együtt fogtak el körözött bűnözőt, garázsfeltörőt és rablót, de a szolgálat után sem szakad meg közöttük a kapcsolat: nyáron például úszómesterként dolgoznak strandokon, és gyakran szerveznek közös családi programokat is. Egy ilyen alkalommal, egy villányi borkóstolón történt, hogy a baráti társaság egyik tagja félrenyelt, és fuldokolni kezdett. Máté és Szabolcs szó nélkül cselekedtek, és egy határozott Heimlich-műfogással megmentették a vendég életét.

Egy biztos: az oroszlányi rendőrök története nemcsak példás bajtársi kapcsolat, hanem egy igazi emberi történet is arról, hogy a barátság és a hivatás kéz a kézben járhat.

Oroszlány város vezetése hivatalos dicséretben és jutalomban részesítette azokat a rendőröket, akik kiemelkedő munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak a közbiztonság fenntartásához. 


 

