Olajos magvak, gyógynövények
Bajót Nagyon alapos szakmai egyeztetés után állt össze a hangulatos kis község művelődési háza első novemberi hétfőjének programja.
Kora esti kezdéssel Varga István kertész várja az érdeklődőket, például olajos magvak bemutatásával, mindenkinek lehetősége lesz növények, magvak cseréjére. A találkozó zárásaként Juhászné Hlatky Ágnes (fotónkon) tart interaktív előadást a gyógynövények termesztéséről. Az érdekesnek ígérkező rendezvényre mindenkit ingyenes belépés lehetőségével várnak a házigazdák.
