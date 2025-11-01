november 1., szombat

Marianna névnap

Helyi közélet

Olajos magvak, gyógynövények

Bajót Nagyon alapos szakmai egyeztetés után állt össze a hangulatos kis község művelődési háza első novemberi hétfőjének programja.

 Kora esti kezdéssel Varga István kertész várja az érdeklődőket, például olajos magvak bemutatásával, mindenkinek lehetősége lesz növények, magvak cseréjére. A találkozó zárásaként Juhászné Hlatky Ágnes (fotónkon) tart interaktív előadást a gyógynövények termesztéséről. Az érdekesnek ígérkező rendezvényre mindenkit ingyenes belépés lehetőségével várnak a házigazdák.

 

