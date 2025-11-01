Már messziről bűzlött a teherautó, két hete lejárt húst akartak át csempészni

Nem ez volt az első esett, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei kétes eredetű rakományra csaptak le. Valami szó szerint bűzlött az ellenőröknek a komáromi Monostori-hídon. A szlovák kisteherautóban zöldséges ládákban lejárt, be nem jelentett büdös húst találtak.

Az egyenruhások a Monostori-hídon kapták el a kisteherautót

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ettől bűzlött a Monostori-híd

Az egyenruhások 864 kilogramm romlott csirke- mellet, combot, aprólékot találtak, amikhez EKÁER bejelentés nem tartozott. Az hűtőberendezés működött csak egyetlen sérült címke volt, a fogyaszthatósági határidő, ami két héttel ezelőtt lejárt. A kétes eredetű élelmiszer miatt értesítették a Komárom-Esztergom vármegyei Kormányhivatal munkatársait.

A termékek élelmiszer biztonsági kockázatos jelentenek és több tétel már bűzlött. A hatóság azonnal elrendelték a teljes áru megsemmisítését. A NAV EKÁER jogsértés miatt indított eljárást, a magyar eladó akár több millió forint bírságra is számíthat.

Az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bejelentési kötelezettsége attól függ, hogy az adott termék kockázatosnak minősül-e vagy sem.

A pénzügyőrök egy román kisbuszt állítottak meg, amely Németországba szállított autóalkatrészeket. A rakomány átvizsgálásakor derült ki, hogy a dobozokban nem csak fékbetétek és lengéscsillapítók vannak, hanem más is megbújt a szállítmányban.