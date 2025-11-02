Mindenszentek 2025: fotókon az esztergomi temetőbeli meghitt pillanatok

Gyertyák és mécsesek lángjai világították be a Belvárosi temetőt mindenszentek napján. Az esztergomi sírkertben tömegek keresték fel az elmúlt napokban szeretteik sírját.

Az esztergomi Belvárosi temető Mindenszentek napján

Forrás: 24 Óra

Mindenszentek napján emlékezőkkel telt meg a temető

Az esztergomi temetők október 23-a óta éjjel-nappal nyitva tartanak, így már az október 23-i hosszú hétvégén is felkereshették elhunyt szeretteik kegyhelyét a gyászolók és emlékezők.

Mi a Belvárosi Temetőt kerestük fel Esztergomban, ahol a kisebb-nagyobb síremlékek mellett helyi, ismert emberek nyughelyei is megtalálhatóak.