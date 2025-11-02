november 2., vasárnap

Emlékezés

1 órája

Mindenszentek 2025: fotókon az esztergomi temetőbeli meghitt pillanatok

Címkék#Mindenszentek#Halottak Napja#Belvárosi temető#temető

Megannyi apró mécses borította meghitt fényárba a Belvárosi temetőt. Fotókon mutatjuk, hogy emlékeztek elhunyt szeretteikre mindenszentek napján Esztergomban.

Kemma.hu

Gyertyák és mécsesek lángjai világították be a Belvárosi temetőt mindenszentek napján. Az esztergomi sírkertben tömegek keresték fel az elmúlt napokban szeretteik sírját. 

Mindenszentek napján azesztergomi Belvárosi Temető
Az esztergomi Belvárosi temető Mindenszentek napján
Forrás: 24 Óra

Mindenszentek napján emlékezőkkel telt meg a temető 

Az esztergomi temetők október 23-a óta éjjel-nappal nyitva tartanak, így már az október 23-i hosszú hétvégén is felkereshették elhunyt szeretteik kegyhelyét a gyászolók és emlékezők.

Mi a Belvárosi Temetőt kerestük fel Esztergomban, ahol a kisebb-nagyobb síremlékek mellett helyi, ismert emberek nyughelyei is megtalálhatóak.

Az autóforgalom meglehetősen sűrű volt e-napon, a temetőhöz közeli kisebb utcákban is sokan parkoltak. Még november 2.-án, azaz Halottak napján is sokan keresik fel néhai hozzátartozóik sírhantjait, hiszen van, akinek csak vasárnap van erre ideje. A temető közelében kisebb parkolók vannak, ám kicsit messzebb két nagy, ingyenes parkoló is rendelkezésre áll.

GALÉRIA: Fotókon a meghitt pillanatok az esztergomi temetőben (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

