1 órája
Mindenszentek 2025: fotókon az esztergomi temetőbeli meghitt pillanatok
Megannyi apró mécses borította meghitt fényárba a Belvárosi temetőt. Fotókon mutatjuk, hogy emlékeztek elhunyt szeretteikre mindenszentek napján Esztergomban.
Gyertyák és mécsesek lángjai világították be a Belvárosi temetőt mindenszentek napján. Az esztergomi sírkertben tömegek keresték fel az elmúlt napokban szeretteik sírját.
Mindenszentek napján emlékezőkkel telt meg a temető
Az esztergomi temetők október 23-a óta éjjel-nappal nyitva tartanak, így már az október 23-i hosszú hétvégén is felkereshették elhunyt szeretteik kegyhelyét a gyászolók és emlékezők.
Mi a Belvárosi Temetőt kerestük fel Esztergomban, ahol a kisebb-nagyobb síremlékek mellett helyi, ismert emberek nyughelyei is megtalálhatóak.
Az autóforgalom meglehetősen sűrű volt e-napon, a temetőhöz közeli kisebb utcákban is sokan parkoltak. Még november 2.-án, azaz Halottak napján is sokan keresik fel néhai hozzátartozóik sírhantjait, hiszen van, akinek csak vasárnap van erre ideje. A temető közelében kisebb parkolók vannak, ám kicsit messzebb két nagy, ingyenes parkoló is rendelkezésre áll.
GALÉRIA: Fotókon a meghitt pillanatok az esztergomi temetőben (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám