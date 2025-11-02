1 órája
24 barlangi mentőt, tűzoltókat, légimentőt riasztottak a Dunakanyarba
Drámai órákon van túl a Dunakanyar: 24 barlangi mentő, esztergomi tűzoltók és helikopteres mentés is indult egy sérült túrázóért. A mentőakció a Visegrádi-hegységben versenyt futott az idővel és a lemenő nappal.
Az őszi szünetben ismét komoly baleset történt a népszerű kirándulóhelyek egyikén. Egy család 66 éves tagja szenvedett bokasérülést a Vadálló-köveknél. A mentőakció a Visegrádi-hegységben próbára tette a mentőcsapatokat, akik a helyszínre siettek. 24 barlangi mentőt és egy mentőhelikoptert is riasztottak az esethez.
Mentőakció a Visegrádi-hegységben: 24 mentő, tűzoltó és helikopter is kivonult a sérült túrázóért
A hétvégén sokan indultak útnak, hogy élvezzék a kellemes időt, azonban egy család számára a kirándulás rémálommá vált. Október 31-én délután egy 66 éves túrázó szenvedett bokasérülést a Visegrádi-hegységben, a Vadálló-köveknél. A segélyhívás 13:26-kor futott be, ami után azonnal megindult a komplex mentőakció a Visegrádi-hegységben.
A Magyar Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ) a hivatalos Facebook-oldalán számolt be a részletekről. Mint írták, 24 barlangi mentő indult a baleset helyszínére, és párhuzamosan elindult a helikopteres légimentés is a budaörsi bázisról. A légimentők 14:40-kor érték el a sérültet, és azonnal megkezdték az ellátását: rögzítették a sérült végtagot, ellátták a sebeket, és speciális fóliával csökkentették a kihűlés kockázatát. A Barlangi Mentőszolgálat bevetés közben az esztergomi tűzoltókkal közösen kötélpályákat épített ki a nehezen járható részeken.
− Az Országos Mentőszolgálat szolgálatvezető főorvosa szabadidejében barlangászik, a BMSz orvosa; a helyszínt és mindhárom szervezet folyamatait ismerve, a sérült mielőbbi ellátása érdekében indította el a mentőhelikoptert a Prédikálószék kilátója alatt pár száz méterre található, leszállásra alkalmas irtásra. A légimentők 14:18-kor szálltak le, 14:40-kor érték el a sérültet, és kezdték meg vizsgálatát és ellátását – a sebek ellátásán, a sérült végtag rögzítésén, a fájdalom csillapításán kívül speciális fóliával és speciális takaróval sikerült csökkentenünk a több órás várakozás nyomán megjelenő kihűlés kockázatát − részletezte a barlangi mentőszolgálat, kitérve arra is, hogy közlekedő-, biztosító- és ellensúlyos felhúzó kötélpályákat építettek ki a nehezen járható részekre hogy biztonságba juttathassák a sérültet, munkájukat azonban több helyen nagyon meredek, alig egy embernyi széles ösvények, csúszós talaj pergő kő is nehezítette, ráadásul az akadályokat vastag avarréteg is takarta.
Drámai fordulat: a helikopter a sérült nélkül távozott
Minden igyekezet ellenére a prédkiálószék kilátóját már csak napnyugta után érték el, sötétben, terepről azonban a jogi és üzemeltetési szabályok miatt a mentőhelikopter nem üzemelhet.
− Így a helikopter és a személyzet a legvégső indulási időpontban, a sérült nélkül kényszerült visszatérni budaörsi bázisára. Szerepét átvette az időközben a közelbe megérkező esztergomi esetkocsi. A kilátótól terepjáróval vittük tovább a sérültet, és néhány kilométerrel lejjebb, a Királykúti-nyeregnél, a személy-, így mentőautóval már járható úton 17:20-kor adtuk át. A mentők további ellátásra az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba szállították − tudtuk meg a leírásból.
A Vadálló-kövek túraútvonala vadregényes, de veszélyes
A barlangi mentőszolgálat munkatársai amellett, hogy teljes gyógyulást kívánt a sérültnek, felhívta a figyelmet arra is, hogy bár a Vadálló-kövek a környék egyik kedvelt túracélpontja a vadregényes út, a Dunakanyarra nyíló pompás panoráma és a minden évszakban gyönyörű erdő okán is, de az út sajnos néhol tényleg nehéz – lefele is és felfele is nehezen járható.. Ezért azt javasolják, hogy ha a kiszemelt túra a Visegrádi-hegységben vezetne, csak akkor érdemes nekivágni, ha tapasztalt túrázók vagyunk és megfelelő a felszerelésünk is.
Kilátás a Vadálló-kövektől:
Komárom-Esztergom vármegyében több mentőakció is volt a közelmúltban:
- A Gerecsében, a Peskő-barlangnál hétvégén a segítők munkáját a természetjárók nehezítették meg.
- Szeptemberben egy egyszerű túrázásból lábtörés lett a sziklás hegyoldalon a Vértesben.
Újabb rémület a Pilisben: segélykiáltások verték fel az erdő csendjét
Túrázót mentettek a Vértesben, a sziklás hegyoldalon csúszott meg egy férfi
Elképesztő mentőakció a Gerecsében: kirándulók állták el a mentőcsapat útját