24 barlangi mentőt, tűzoltókat, légimentőt riasztottak a Dunakanyarba

Az őszi szünetben ismét komoly baleset történt a népszerű kirándulóhelyek egyikén. Egy család 66 éves tagja szenvedett bokasérülést a Vadálló-köveknél. A mentőakció a Visegrádi-hegységben próbára tette a mentőcsapatokat, akik a helyszínre siettek. 24 barlangi mentőt és egy mentőhelikoptert is riasztottak az esethez.

A mentőakció a Visegrádi-hegységben zajlott, nehéz terepen

Fotó: Marton_KOVACS / Forrás: Facebook / Magyar Barlangi Mentőszolgálat

A hétvégén sokan indultak útnak, hogy élvezzék a kellemes időt, azonban egy család számára a kirándulás rémálommá vált. Október 31-én délután egy 66 éves túrázó szenvedett bokasérülést a Visegrádi-hegységben, a Vadálló-köveknél. A segélyhívás 13:26-kor futott be, ami után azonnal megindult a komplex mentőakció a Visegrádi-hegységben.

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ) a hivatalos Facebook-oldalán számolt be a részletekről. Mint írták, 24 barlangi mentő indult a baleset helyszínére, és párhuzamosan elindult a helikopteres légimentés is a budaörsi bázisról. A légimentők 14:40-kor érték el a sérültet, és azonnal megkezdték az ellátását: rögzítették a sérült végtagot, ellátták a sebeket, és speciális fóliával csökkentették a kihűlés kockázatát. A Barlangi Mentőszolgálat bevetés közben az esztergomi tűzoltókkal közösen kötélpályákat épített ki a nehezen járható részeken.

− Az Országos Mentőszolgálat szolgálatvezető főorvosa szabadidejében barlangászik, a BMSz orvosa; a helyszínt és mindhárom szervezet folyamatait ismerve, a sérült mielőbbi ellátása érdekében indította el a mentőhelikoptert a Prédikálószék kilátója alatt pár száz méterre található, leszállásra alkalmas irtásra. A légimentők 14:18-kor szálltak le, 14:40-kor érték el a sérültet, és kezdték meg vizsgálatát és ellátását – a sebek ellátásán, a sérült végtag rögzítésén, a fájdalom csillapításán kívül speciális fóliával és speciális takaróval sikerült csökkentenünk a több órás várakozás nyomán megjelenő kihűlés kockázatát − részletezte a barlangi mentőszolgálat, kitérve arra is, hogy közlekedő-, biztosító- és ellensúlyos felhúzó kötélpályákat építettek ki a nehezen járható részekre hogy biztonságba juttathassák a sérültet, munkájukat azonban több helyen nagyon meredek, alig egy embernyi széles ösvények, csúszós talaj pergő kő is nehezítette, ráadásul az akadályokat vastag avarréteg is takarta.