Dráma a szomszédban

57 perce

24 barlangi mentőt, tűzoltókat, légimentőt riasztottak a Dunakanyarba

Címkék#Vadálló-kövek#Visegrádi-hegység#dunakanyar#mentőhelikopter#túrázó#Magyar Barlangi Mentőszolgálat#mentőakció

Drámai órákon van túl a Dunakanyar: 24 barlangi mentő, esztergomi tűzoltók és helikopteres mentés is indult egy sérült túrázóért. A mentőakció a Visegrádi-hegységben versenyt futott az idővel és a lemenő nappal.

Horváth Éva Vivien

Az őszi szünetben ismét komoly baleset történt a népszerű kirándulóhelyek egyikén. Egy család 66 éves tagja szenvedett bokasérülést a Vadálló-köveknél. A mentőakció a Visegrádi-hegységben próbára tette a mentőcsapatokat, akik a helyszínre siettek. 24 barlangi mentőt és egy mentőhelikoptert is riasztottak az esethez.

Mentőakció a Visegrádi-hegységben: 24 mentő a Dunakanyarban
A mentőakció a Visegrádi-hegységben zajlott, nehéz terepen
Fotó: Marton_KOVACS / Forrás: Facebook / Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Mentőakció a Visegrádi-hegységben: 24 mentő, tűzoltó és helikopter is kivonult a sérült túrázóért

A hétvégén sokan indultak útnak, hogy élvezzék a kellemes időt, azonban egy család számára a kirándulás rémálommá vált. Október 31-én délután egy 66 éves túrázó szenvedett bokasérülést a Visegrádi-hegységben, a Vadálló-köveknél. A segélyhívás 13:26-kor futott be, ami után azonnal megindult a komplex mentőakció a Visegrádi-hegységben.

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ) a hivatalos Facebook-oldalán számolt be a részletekről. Mint írták, 24 barlangi mentő indult a baleset helyszínére, és párhuzamosan elindult a helikopteres légimentés is a budaörsi bázisról. A légimentők 14:40-kor érték el a sérültet, és azonnal megkezdték az ellátását: rögzítették a sérült végtagot, ellátták a sebeket, és speciális fóliával csökkentették a kihűlés kockázatát. A Barlangi Mentőszolgálat bevetés közben az esztergomi tűzoltókkal közösen kötélpályákat épített ki a nehezen járható részeken.

− Az Országos Mentőszolgálat szolgálatvezető főorvosa szabadidejében barlangászik, a BMSz orvosa; a helyszínt és mindhárom szervezet folyamatait ismerve, a sérült mielőbbi ellátása érdekében indította el a mentőhelikoptert a Prédikálószék kilátója alatt pár száz méterre található, leszállásra alkalmas irtásra. A légimentők 14:18-kor szálltak le, 14:40-kor érték el a sérültet, és kezdték meg vizsgálatát és ellátását – a sebek ellátásán, a sérült végtag rögzítésén, a fájdalom csillapításán kívül speciális fóliával és speciális takaróval sikerült csökkentenünk a több órás várakozás nyomán megjelenő kihűlés kockázatát −  részletezte a barlangi mentőszolgálat, kitérve arra is, hogy közlekedő-, biztosító- és ellensúlyos felhúzó kötélpályákat építettek ki a nehezen járható részekre hogy biztonságba juttathassák a sérültet, munkájukat azonban több helyen nagyon meredek, alig egy embernyi széles ösvények, csúszós talaj pergő kő is nehezítette, ráadásul az akadályokat vastag avarréteg is takarta.

Drámai fordulat: a helikopter a sérült nélkül távozott

Minden igyekezet ellenére a prédkiálószék kilátóját már csak napnyugta után érték el, sötétben, terepről azonban a jogi és üzemeltetési szabályok miatt a mentőhelikopter nem üzemelhet. 

−  Így a helikopter és a személyzet a legvégső indulási időpontban, a sérült nélkül kényszerült visszatérni budaörsi bázisára. Szerepét átvette az időközben a közelbe megérkező esztergomi esetkocsi. A kilátótól terepjáróval vittük tovább a sérültet, és néhány kilométerrel lejjebb, a Királykúti-nyeregnél, a személy-, így  mentőautóval már járható úton 17:20-kor adtuk át. A mentők további ellátásra az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba szállították −  tudtuk meg a leírásból. 

A Vadálló-kövek túraútvonala vadregényes, de veszélyes

A barlangi mentőszolgálat munkatársai amellett, hogy teljes gyógyulást kívánt a sérültnek, felhívta a figyelmet arra is, hogy bár a Vadálló-kövek a környék egyik kedvelt túracélpontja a vadregényes út, a Dunakanyarra nyíló pompás panoráma és a minden évszakban gyönyörű erdő okán is, de az út sajnos néhol tényleg nehéz – lefele is és felfele is nehezen járható.. Ezért azt javasolják, hogy ha a kiszemelt túra a Visegrádi-hegységben vezetne, csak akkor érdemes nekivágni, ha tapasztalt túrázók vagyunk és megfelelő a felszerelésünk is. 

Kilátás a Vadálló-kövektől:

Komárom-Esztergom vármegyében több mentőakció is volt a közelmúltban:

 

 

