Mécsesek fénye kísérte a II. világháborús hősök megemlékezését Oroszlányban
A novemberi csendben ismét fellobbantak a mécsesek lángjai Oroszlányban. A megemlékezés a II. világháború hőseinek állított tiszteletet a majki Madárhegyi temetőben, ahol a Rákóczi Szövetség tagjai és helyiek közösen rótták le kegyeletüket.
A november eleje a megemlékezések időszaka: ilyenkor világszerte felidézzük azoknak az emlékét, akik egyszer az életünk részei voltak. A II. világháború magyar katonái között sokan pihennek névtelenül az ország erdeiben, temetőiben és határ menti sírjaiban. Az ő emlékük előtt hajtottak fejet az oroszlányiak is, amikor a Rákóczi Szövetség szervezésében mécseseket gyújtottak a majki Madárhegyi temetőben található katonasíroknál.
Megemlékezés Oroszlányban
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete idén is megemlékezést tartott a majki Madárhegyi temetőben található II. világháborús katonasíroknál. A „A holtak az élőket tanítják” gondolat jegyében zajló eseményen mécsesek gyúltak azokért a magyar honvédekért, akik életüket áldozták hazájukért.
A résztvevőket Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének elnöke köszöntötte, aki felidézte, hogy a temető gondozását 2008-ban vállalta magára a szervezet.
Amikor először tudomást szereztünk arról, hogy ez a sírkert létezik, derékig érő gaz borította a területet. Azóta minden évben igyekszünk megőrizni méltóságát, s ezzel együtt azt az üzenetet is, hogy a múlt tisztelete nélkül nincs jövő
– mondta az elnök.
Az évek során a Rákóczi Szövetség tagjai a Vitézi Renddel és a Had- és Kultúrtörténeti Egyesülettel karöltve gondoskodnak arról, hogy a temető mindig rendezett, méltó környezetben fogadhassa a látogatókat. A munkában helyi önkéntesek is segítenek – a közös cél a történelmi emlékezet megőrzése.
A háború hősei és a helyi emlékezet
A megemlékezésen Szebeni István, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke is beszédet mondott. Kiemelte a hősi halált halt katonák bátorságát, és megköszönte mindazok önzetlen munkáját, akik évek óta segítik a hadisírok ápolását.
A Vértes hegység térségében több, a II. világháború idejéből származó katonasír is található – ezekben főként a magyar Huszár hadosztály katonái nyugszanak. Szebeni István elmondta: a hadosztály mintegy 150–160 jelölt sírját tartják számon a környékbeli településeken és erdőterületeken.
A II. világháborúban Magyarország több mint 100 ezer katonát veszített, közülük sokan névtelenül maradtak. A Vértes térségében zajló harcok 1944–45 telén súlyos áldozatokat követeltek, és számos katona itt, a hegyek között lelte végső nyughelyét.
„A holtak az élőket tanítják”
A megemlékezés zárásaként a résztvevők mécseseket gyújtottak, majd közösen elénekelték a Himnuszt. A csendes tisztelgés nemcsak a háborús hősöknek szólt, hanem azoknak az önkénteseknek is, akik évről évre dolgoznak azért, hogy ezek a sírok ne merüljenek feledésbe.
Nagy Csaba hangsúlyozta: ezek a sírok nem pusztán kőhalmok az erdő mélyén, hanem olyan emlékhelyek, amelyek mögött emberi sorsok, életek és a hazáért vállalt áldozatok történetei húzódnak meg. A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete immár 17 éve őrzi a térség katonai múltját és igyekszik a fiatalabb generációkban is megerősíteni a történelem iránti tiszteletet – ezzel is bizonyítva, hogy az emlékezés közösségi ügy.
Méltó tisztelgés a hősök előtt
A mécsesek fénye este halkan pislákolt a Madárhegyi temetőben, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a hősök emléke addig él, amíg van, aki ápolja.
