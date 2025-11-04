Éjszakai zajokra figyelmeztet a MÁV: Tatabányán is dolgoznak a vasúton

A MÁV előre jelezte, hogy november elején éjszakai karbantartási munkálatok kezdődnek több állomáson a Budapest–Győr vasútvonalon. A pályafelújítások zaja nemcsak az utasokat érinti, hanem a környéken élők éjszakai nyugalmát is befolyásolhatja – különösen Tatabányán, ahol több napon át tart majd a munka.

A MÁV novemberben éjszakai karbantartást végez Tatabánya vasútállomásán, amely zajjal is járhat

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Tatabányát is érinti a MÁV éjszakai munkavégzése

A MÁV közlése szerint november 5. és 21. között több ütemben zajlik majd karbantartás a Tatabánya és Tata közötti szakaszon. A munkavégzés jellemzően az éjszakai órákban történik: 21:00 és 05:00 között dolgoznak majd a szakemberek.

Az érintett napok a következők:

november 5–8.

november 11–15.

november 18–21.

Ezen kívül Almásfüzitő felső állomáson is hasonló munkálatok várhatók: november 9-én és 10-én lesznek hangosabb munkafázisok, ugyancsak este 9 és reggel 5 között.

A tájékoztatásról, Tatabánya Megyei Jogú Város önkormányzata számolt be a hivatalos Facebook-oldalán.

Változik a menetrend – érdemes előre tájékozódni

A karbantartások idején módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a térségben. A MÁV már korábban figyelmeztette az utasokat, hogy október 30. és december 15. között az alábbi változásokra kell számítani: