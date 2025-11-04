31 perce
Éjszakai zajokra figyelmeztet a MÁV: Tatabányán is dolgoznak a vasúton
Tatabányán is zúgni fognak az éjszakák novemberben, a vasútállomás környékén élők zajos munkálatokra számíthatnak. A MÁV több napra tervezett éjjeli karbantartásokat, amelyek a Budapest–Győr vonal több állomását érintik.
A MÁV előre jelezte, hogy november elején éjszakai karbantartási munkálatok kezdődnek több állomáson a Budapest–Győr vasútvonalon. A pályafelújítások zaja nemcsak az utasokat érinti, hanem a környéken élők éjszakai nyugalmát is befolyásolhatja – különösen Tatabányán, ahol több napon át tart majd a munka.
Tatabányát is érinti a MÁV éjszakai munkavégzése
A MÁV közlése szerint november 5. és 21. között több ütemben zajlik majd karbantartás a Tatabánya és Tata közötti szakaszon. A munkavégzés jellemzően az éjszakai órákban történik: 21:00 és 05:00 között dolgoznak majd a szakemberek.
Az érintett napok a következők:
- november 5–8.
- november 11–15.
- november 18–21.
Ezen kívül Almásfüzitő felső állomáson is hasonló munkálatok várhatók: november 9-én és 10-én lesznek hangosabb munkafázisok, ugyancsak este 9 és reggel 5 között.
A tájékoztatásról, Tatabánya Megyei Jogú Város önkormányzata számolt be a hivatalos Facebook-oldalán.
Változik a menetrend – érdemes előre tájékozódni
A karbantartások idején módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a térségben. A MÁV már korábban figyelmeztette az utasokat, hogy október 30. és december 15. között az alábbi változásokra kell számítani:
- A legtöbb járat Budapest-Kelenföld és Győr között közlekedik, a Déli pályaudvar nem érintett
- Hétvégente MÁVBUSZ közlekedik Kelenföld és Déli között
- Egyes vidéki járatok – például a Veszprémből vagy Celldömölkről indulók – csak Győrszabadhegyig mennek, onnan pótlóbusz viszi az utasokat Győrbe
Holnaptól egészen december közepéig módosul a vonatok menetrendje
A győri kábelzárlat után most tervezett munkálatok jönnek
Nemrégiben egy elektromos tűz bénította meg a forgalmat Győrben, ahol több biztosítóberendezési és optikai kábel megsemmisült. Azóta a helyzet normalizálódott, most pedig már a megelőző karbantartások vannak soron.
