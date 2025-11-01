november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

52 perce

Hahó, Öcsi! Ha tudod, ki mérte maga a fagyiját, ez a retró kvíz neked szól

Címkék#Nemecsek#Pál utcai fiú#Szeleburdi vakáció#kvízek#kvíz#gyerekkor

Gyere velünk egy nosztalgikus időutazásra a régi kedvencek világába! 10 kérdésünkkel újra átélheted a Tüskevár, a Keménykalap és krumpliorr, vagy a Pál utcai fiúk hangulatát. A magyar ifjúsági filmek kvízével kiderítheted, mennyire emlékszel gyerekkorod legendás történeteire!

Varga Panna

Emlékszel még, milyen érzés volt nyári szünetben a tévé elé ülni, és izgulni Tutajos, Nemecsek vagy Bagaméri történetén? A magyar ifjúsági filmek igazi aranykorszakát idézzük most fel ezzel a kvízzel, amelyben a legnagyobb klasszikusok várnak rád a Tüskevártól a Szeleburdi vakációig. Hidd el, a magyar ifjúsági filmek kvíze garantáltan felébreszti benned a nosztalgiát!

Magyar ifjúsági filmek kvíz – Teszteld, mennyire emlékszel!
Magyar ifjúsági filmek kvíz – Teszteld, mennyire emlékszel!
Forrás:  Shutterstock

Magyar ifjúsági filmek kvíze: 10 kérdéses nosztalgia

Mi volt gyermekkorodban a kedvenc tévéjátékod? A magyar ifjúsági filmek kvíze újra elrepít a Tüskevár, a Keménykalap és krumpliorr, vagy éppen a Szeleburdi vakáció világába. Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, mennyire emlékszel a régi klasszikusokra!

Gyerekkorunk kedvencei - a magyar ifjúsági filmek aranykora

A magyar ifjúsági filmek igazi aranykora volt a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek, amikor legendás történeteket vittek filmre: barátság, kaland, hűség és nyári táborok - mind ismerős témák, amelyek generációkat kötöttek össze.
Ebben a kvízben összegyűjtöttük a legjobb ifjúsági filmeket, hogy letesztelhesd, mennyire maradtak meg benned ezek a meghatározó történetek. Mint például a Tüskevárat, a Hahó öcsi! című filmet, vagy a nagy klasszikust a Pál utcai fiúk, amit már színházakban is feldolgoztak. A másik nagy kedvenc a gyerekkorunkból a Le a cipővel! című film egyik nagy slágere volt a magyar kultúrának.   

1.
A „Tüskevár”-ban hol töltik a fiúk a nyarat Matula bácsinál?
2.
Ki alakította a híres Bagamérit a „Keménykalap és krumpliorr” című filmben?
3.
A „Pál utcai fiúk”-ban ki alakította Nemecsek Ernő édesanyját?
4.
Hol játszódik a „Le a cipővel!” című film, ahol a gyerekek kiszabadulnak a nagyvárosból, a szülők pedig titokban próbálnak vigyázni rájuk?
5.
A „Szeleburdi vakáció”-ban mi lett a hajó, Ramóna sorsa?
6.
A „Hahó, Öcsi!” főhőse hogyan kerül kalandba?
7.
Milyen fagylaltot árul Bagaméri a filmben?
8.
Az „Utánam, srácok!” ifjúsági sorozat főhősei kik voltak?
9.
A „Zöld torony”-ban mit jelent maga a torony a gyerekek számára?
10.
Hogy hívták a „A kisfiú meg az oroszlánok” című film kiérdemesült oroszlánját?

Pontozás:

  • 0-3 pont: Még nem láttad mindet - ideje pótolni ezeket a gyöngyszemeket!
  • 4-7 pont: Szépen emlékszel, látszik, hogy sok klasszikust ismersz!
  • 8-10 pont: Te igazi magyar filmrajongó vagy! 

Retró kvízek minden mennyiségben

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu