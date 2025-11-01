52 perce
Hahó, Öcsi! Ha tudod, ki mérte maga a fagyiját, ez a retró kvíz neked szól
Gyere velünk egy nosztalgikus időutazásra a régi kedvencek világába! 10 kérdésünkkel újra átélheted a Tüskevár, a Keménykalap és krumpliorr, vagy a Pál utcai fiúk hangulatát. A magyar ifjúsági filmek kvízével kiderítheted, mennyire emlékszel gyerekkorod legendás történeteire!
Emlékszel még, milyen érzés volt nyári szünetben a tévé elé ülni, és izgulni Tutajos, Nemecsek vagy Bagaméri történetén? A magyar ifjúsági filmek igazi aranykorszakát idézzük most fel ezzel a kvízzel, amelyben a legnagyobb klasszikusok várnak rád a Tüskevártól a Szeleburdi vakációig. Hidd el, a magyar ifjúsági filmek kvíze garantáltan felébreszti benned a nosztalgiát!
Magyar ifjúsági filmek kvíze: 10 kérdéses nosztalgia
Mi volt gyermekkorodban a kedvenc tévéjátékod? A magyar ifjúsági filmek kvíze újra elrepít a Tüskevár, a Keménykalap és krumpliorr, vagy éppen a Szeleburdi vakáció világába. Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, mennyire emlékszel a régi klasszikusokra!
Gyerekkorunk kedvencei - a magyar ifjúsági filmek aranykora
A magyar ifjúsági filmek igazi aranykora volt a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek, amikor legendás történeteket vittek filmre: barátság, kaland, hűség és nyári táborok - mind ismerős témák, amelyek generációkat kötöttek össze.
Ebben a kvízben összegyűjtöttük a legjobb ifjúsági filmeket, hogy letesztelhesd, mennyire maradtak meg benned ezek a meghatározó történetek. Mint például a Tüskevárat, a Hahó öcsi! című filmet, vagy a nagy klasszikust a Pál utcai fiúk, amit már színházakban is feldolgoztak. A másik nagy kedvenc a gyerekkorunkból a Le a cipővel! című film egyik nagy slágere volt a magyar kultúrának.
Pontozás:
- 0-3 pont: Még nem láttad mindet - ideje pótolni ezeket a gyöngyszemeket!
- 4-7 pont: Szépen emlékszel, látszik, hogy sok klasszikust ismersz!
- 8-10 pont: Te igazi magyar filmrajongó vagy!
Retró kvízek minden mennyiségben
- A 90-es évek retró meséi
- Legendás retró rajzfilmek
- Vuk
- Pom-Pom és barátai