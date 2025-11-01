Hahó, Öcsi! Ha tudod, ki mérte maga a fagyiját, ez a retró kvíz neked szól

Emlékszel még, milyen érzés volt nyári szünetben a tévé elé ülni, és izgulni Tutajos, Nemecsek vagy Bagaméri történetén? A magyar ifjúsági filmek igazi aranykorszakát idézzük most fel ezzel a kvízzel, amelyben a legnagyobb klasszikusok várnak rád a Tüskevártól a Szeleburdi vakációig. Hidd el, a magyar ifjúsági filmek kvíze garantáltan felébreszti benned a nosztalgiát!

Magyar ifjúsági filmek kvíz – Teszteld, mennyire emlékszel!

Magyar ifjúsági filmek kvíze: 10 kérdéses nosztalgia

Mi volt gyermekkorodban a kedvenc tévéjátékod? A magyar ifjúsági filmek kvíze újra elrepít a Tüskevár, a Keménykalap és krumpliorr, vagy éppen a Szeleburdi vakáció világába. Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, mennyire emlékszel a régi klasszikusokra!

Gyerekkorunk kedvencei - a magyar ifjúsági filmek aranykora

A magyar ifjúsági filmek igazi aranykora volt a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek, amikor legendás történeteket vittek filmre: barátság, kaland, hűség és nyári táborok - mind ismerős témák, amelyek generációkat kötöttek össze.

Ebben a kvízben összegyűjtöttük a legjobb ifjúsági filmeket, hogy letesztelhesd, mennyire maradtak meg benned ezek a meghatározó történetek. Mint például a Tüskevárat, a Hahó öcsi! című filmet, vagy a nagy klasszikust a Pál utcai fiúk, amit már színházakban is feldolgoztak. A másik nagy kedvenc a gyerekkorunkból a Le a cipővel! című film egyik nagy slágere volt a magyar kultúrának.