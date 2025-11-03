Hatalmas torlódás az M1-esen: baleset bénítja a határ felé vezető oldalt

Szinte nincs hét, hogy ne történne valamilyen közlekedési baleset az M1-es autópályán. Ezúttal a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 148-as kilométernél történt az újabb M1-es baleset, amely jelentős fennakadást okoz a forgalomban. A helyszínen csak a külső sáv járható, a Lébény és Mosonmagyaróvár közötti szakaszon a torlódás már meghaladja hat kilométert.

Újabb M1-es baleset bénítja a forgalmat az auótpályán

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Hosszú várakozás és ideges autósok az M1-es baleset miatt

A forgalom a baleset miatt rendkívül lelassult, a járművek csak lépésben haladnak a terelt szakaszon. Az M1-es baleset következtében közel hat kilométeres torlódás alakult ki, ezért aki teheti, érdemes elkerülni az érintett útszakaszt, amíg a helyszíni intézkedések tartanak.

Itt az M1-es autópálya baleseti statisztikája

Úgy tűnik az M1-es autópályán szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történne valami szörnyűség. Az M1 balesetek híre ráadásul számos alkalommal halálos balesetet is jelent, vagy életveszélyes sérüléseket. Elkészítettünk egy listát arról, hogy idén milyen tragédiák történtek az M1-es autópályán. Ha ezen lista miatt csak egy sofőr is meggondolja, hogy tolakodjon-e, akarjon-e gyorsan hajtani vagy épp bekösse az övét, már megérte. Hiszen mindenkit hazavárnak.