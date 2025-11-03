Közlekedés
1 órája
Jelentős a torlódás az M1-esen: mondjuk, mi áll a háttérben
Emiatt nehéz most a közlekedés a sztrádán.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térsége és Biatorbágy között, a kiépített terelésnél lassulnak a járművek, szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást – írta meg az Útinform.
Reggel is nehéz volt a közlekedés az M1-esen
Ahogyan azt megírtuk, hétfőn reggel a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 148-as kilométernél történt az újabb M1-es baleset, amely jelentős fennakadást okoz a forgalomban. A helyszínen csak a külső sáv volt járható, a Lébény és Mosonmagyaróvár közötti szakaszon a torlódás meghaladta hat kilométert.
