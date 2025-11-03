Jelentős a torlódás az M1-esen: mondjuk, mi áll a háttérben

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térsége és Biatorbágy között, a kiépített terelésnél lassulnak a járművek, szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást – írta meg az Útinform.

Jelentősen belassult az M1-es

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Reggel is nehéz volt a közlekedés az M1-esen

Ahogyan azt megírtuk, hétfőn reggel a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 148-as kilométernél történt az újabb M1-es baleset, amely jelentős fennakadást okoz a forgalomban. A helyszínen csak a külső sáv volt járható, a Lébény és Mosonmagyaróvár közötti szakaszon a torlódás meghaladta hat kilométert.