Közlekedés

3 órája

Jelentős a torlódás az M1-esen: mondjuk, mi áll a háttérben

Címkék#Tatabánya#m1#autósok#Útinform#autópálya#M1-es autópálya

Emiatt nehéz most a közlekedés a sztrádán.

Milány Botond

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térsége és Biatorbágy között, a kiépített terelésnél lassulnak a járművek, szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást – írta meg az Útinform.

M1-es autópálya, baleset, felújítás, torlódás, dugó, m1-es, autópálya,
Jelentősen belassult az M1-es
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Reggel is nehéz volt a közlekedés az M1-esen

Ahogyan azt megírtuk, hétfőn reggel a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 148-as kilométernél történt az újabb M1-es baleset, amely jelentős fennakadást okoz a forgalomban. A helyszínen csak a külső sáv volt járható, a Lébény és Mosonmagyaróvár közötti szakaszon a torlódás meghaladta hat kilométert.

 

 

