Hídépítés

1 órája

Brutális éjszakai lezárások jönnek az M1 autópályán - 72 hidat újítanak fel, mutatjuk hol

Jön a felújítás leglátványosabb és egyben legdurvább szakasza: éjszakai hídelem-beemelések kezdődnek a pályán. Az M1 autópálya bővítése során ugyanis egy 78 kilométeres szakaszon összesen 72 hidat építenek át.

Kemma.hu

Az autósok már az idegösszeomlás szélén állnak a folyamatos torlódások miatt, de az M1 autópálya bővítése most újabb, látványos szakaszba lép. Az MKIF Zrt. bejelentette, hogy a főpályát érintő munkák mellett most gőzerővel zajlik a hidak és felüljárók átépítése is.

Az M1 autópálya bővítése során egy új hidat építenek.
Az M1 autópálya bővítése során 72 hidat építenek át ezen a 78 km-es szakaszon.
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

M1 autópálya: Brutális éjszakai lezárások jönnek, a 72 hídépítés miatt – mutatjuk, mi az a 2+1+1 terelés!

Mi az a 2+1+1 terelés? Mutatjuk a videót

Sokan nem értik, pontosan hogyan zajlik a forgalomterelés, és mi az a 2+1+1 terelés, amitől az autósok a falra másznak. Az MKIF egy animációs videóban mutatja be lépésről lépésre, hogyan jutunk el a régi pályáról az új, kiszélesített szakaszra.

72 híd felújítása M1: Brutális számok, éjszakai munka jön

A számok döbbenetesek: a bővítendő, M1 autópálya bővítés M0 Concó pihenőhely közti szakasz 78 kilométer hosszú, ezen pedig összesen 72 híd-és felüljáró kerül átépítésre. Az MKIF Zrt. legfrissebb tájékoztatása szerint az elemek már a helyszínen vannak, és a hegesztések (amiket ultrahanggal és röntgennel is ellenőriznek) után jön a leglátványosabb rész: az elemek beemelése. Erre várhatóan a következő hetekben, éjszakai munkavégzés és teljes lezárások mellett kerül majd sor.

 

