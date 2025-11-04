3 órája
Emlékszel a Lovas diszkóra? Így mesél Tata legendás bulijáról a neves DJ
A fények villództak, a bakelitek pörögtek, és valami megfoghatatlan varázs lengte be az éjszakát. A tatai Lovas diszkó nem csupán egy szórakozóhely volt, hanem egy korszak ikonikus találkozóhelye, ahol sportolók, zenészek és vendéglátósok ropták hajnalig. DJ Gusztafik Tibor ma is nosztalgiával idézi fel azokat az időket, amikor a funky ritmusa volt Tata szívdobbanása.
A füstgép sejtelmes hangulatot varázsolt, a fények színes foltokban úsztak a tánctéren, a DJ pedig a funky ritmusára tekerte a potmétert a tatai lovas diszkóban. A nyolcvanas évek elején, az egykori Esterházy fedett lovarda falai között életre kelt valami, ami azóta is legendának számít. A Lovas Espresso Disco – vagy ahogy mindenki csak hívta, a Lovas – több volt, mint egy szórakozóhely: életérzés, közösség és korrajz egyben. Az egykori lovas diszkó, vagyis az egykori Esterházy fedeles lovarda helyére most egy új, modern szálláshely épül.
A nyolcvanas évek Tata éjszakáit nem lehet említés nélkül hagyni a Lovas Espresso Disco nélkül. Aki egyszer belépett a hangulatos, mégis visszafogott külsejű helyre, az tudta: ez nem csak egy szórakozóhely volt – hanem egy külön világ. DJ Gusztafik Tibor szerint a Lovas igazi varázsa épp abban rejlett, amit nem lehetett látni, csak érezni.
A tatai lovas diszkó életet vitt az éjszakába
– A mai fiataloknak nehéz elmagyarázni, hogy mi az, ami az egykori tatai Lovas Espresso köré különleges bűvkört varázsolt – mesélte a Kemma.hu-nak. – Külsőre semmi extra. A nyolcvanas években országszerte akadtak sokkal dizájnosabb, csilivilibb diszkók, de a Lovasnak elképesztő varázsa volt. Sikk volt odajárni. Az éjszakai élet krémje, menő üzletemberek, vendéglátósok, macsók és macák találkozóhelye volt.
Gusztafik Tibor először 1979 telén járt a Lovasban, Hajnal Gábor buliján. Már akkor különlegesnek érezte a helyet.
– Azonnal feltűnt, hogy sok a középkorú vendég, rengeteg a feltűnően csinos hölgy… Akkor még nem sejtettem, hogy pár hónap múlva már én fogok ott zenélni.
Egy évvel később, 1980 májusától ő lett a diszkó házi DJ-je.
– A Mód Pistit váltottam, aki úgy döntött, inkább megnősül, mintsem éjszakánként diszkózzon. Én pénteken és vasárnap zenéltem este 11-ig, utánam élőzene szólt hajnalig. Ez volt az én DJ-iskolám. Magas árfekvésű bár volt, itt zenei minőséget vártak el.
Sportolók és üzletemberek találkozóhelye
A hangulatot nemcsak a zenék, hanem a közönség is különlegessé tette.
– A tatai edzőtáborból rendszeresen átjártak a sportolók lazítani. Ott ropta velünk az ország krémje. Elhúztam a nótájukat, ahogy mondani szoktam!
A Lovas diszkó zenei világát a funky és a soul határozta meg. Lipps Inc. „Funky Town”-ja vagy a Delegation „Put A Little Love On Me”-ja szinte minden este felcsendült.
– Amikor ezeket a számokat hallom, mindig a Lovas bulik jutnak az eszembe – mondta. – A Delegation, a Real Thing vagy a Stretch számai egyszerűen hozzánőttek a helyhez.
A hangfalakat és a lemezjátszókat azonban nem volt egyszerű a helyszínre juttatni:
– Logisztikai rémálom volt! Kocsival csak a fedett lovarda kapujáig lehetett behajtani, a következő száz méteren kézben cipeltük be a technikát. Azóta is derékfájós vagyok ettől – nevetett.
A Lovasban a Jumbo Band volt a házi zenekar, és a hétfői szünnapokon Maróthy „Gurika” pörgette a lemezeket. A hely igazi közösséggé vált, ahol zenészek, vendéglátósok és DJ-k találkoztak.
Egy kis olasz életérzés Tatán
1981-ben a szórakozóhely állandó diszkóbárrá alakult, és Farkas Gabi vette át a pultot. Ő volt az, aki minden este így köszöntötte a közönséget:
„Köszöntök mindenkit a Lovasban, ahol ma este is állati jó buli lesz! Farkas a diszkós, Keszeg a kisfőnök, a beengedő pedig a Tyúkanyó!”
A hely később is megőrizte színvonalát. Tibor visszaemlékezései szerint 1982 nyarán DJ Arany Eli került a pult mögé, aki Itáliából hozott lemezekkel tette egyedivé a hangzást, és ő vezette be a videódiszkót is.
– Elemér Olaszországból vásárolta a lemezeket, így mindig csempészett a bulikba egy kis olasz ízt. A ’Pick Up the Pieces’ vagy a ’Rap-O-Clap-O’ nálunk mindig telitalálat volt.
Gusztafik Tibor időnként visszatért vendég-DJ-ként, sőt, néha csak szórakozni ugrott be.
– Mindig elsőosztályú volt a felhozatal. A Kettler Pisti lassú blokkjaival pedig biztos sikert aratott. Négy-öt símulóst is lejátszott egymás után, hogy a párok közelebb kerüljenek egymáshoz… Az ilyen pillanatok miatt volt különleges a Lovas.
Egy korszak vége
A funky volt a Lovas szíve és lelke. Kool & The Gang, Imagination, Earth Wind & Fire – ezek a nevek egy egész korszak hangulatát idézik.
– Amikor meghallom a Mezzoforte ’Garden Party’-ját vagy a Matt Bianco ’Wap Bam Boogie’-ját, mindig visszarepülök az időben. Vár állott, most kőhalom – mondta elérzékenyülve. – Eltűnt az emlékeinkkel együtt. Visszahozhatatlan, megismételhetetlen kor és életérzés volt.
A Lovas a nyolcvanas évek közepére már kultikus hellyé vált, ahol mindenki megfordult, aki számított. A hely története azonban – mint oly sok akkori kulthelyé – lezárult. A fedett lovarda eltűnt, a falak már nincsenek meg, csak az emlékek maradtak.
– Kölcsey szavaival szólva: vár állott, most kőhalom – sőt, már az sem. De a Lovasban eltöltött évek, a zene, a közösség, a hajnalig tartó tánc örökre megmarad bennünk. Az a korszak visszahozhatatlan – és pont ettől szép.
Tata életében most új korszak kezdődik, ahol a kultikus hely már csak emlékként élhet tovább. Az egykori lovas diszkó helyén most a Platán Tata új szálláshelye épülhet, ahol a tervek szerint 2028-tól 20 szobával várják a vendégeket.
- Az új épületben többek között korszerű közösségi vizesblokk is helyet kap.
- A közösségi térhez egy tágas előtér kapcsolódik majd, amely kisebb kiállítások, fogadások megtartására is alkalmas lesz.
- A közösségi tér mögött parkolót is kialakítanak az udvari szint alatt.