Emlékszel a Lovas diszkóra? Így mesél Tata legendás bulijáról a neves DJ

A füstgép sejtelmes hangulatot varázsolt, a fények színes foltokban úsztak a tánctéren, a DJ pedig a funky ritmusára tekerte a potmétert a tatai lovas diszkóban. A nyolcvanas évek elején, az egykori Esterházy fedett lovarda falai között életre kelt valami, ami azóta is legendának számít. A Lovas Espresso Disco – vagy ahogy mindenki csak hívta, a Lovas – több volt, mint egy szórakozóhely: életérzés, közösség és korrajz egyben. Az egykori lovas diszkó, vagyis az egykori Esterházy fedeles lovarda helyére most egy új, modern szálláshely épül.

Az egykori lovas diszkó emlékeit Gusztafik Tibor DJ, a hely egyik ikonikus lemezlovasa idézte fel a Kemma.hu-nak

Forrás: beküldött

A nyolcvanas évek Tata éjszakáit nem lehet említés nélkül hagyni a Lovas Espresso Disco nélkül. Aki egyszer belépett a hangulatos, mégis visszafogott külsejű helyre, az tudta: ez nem csak egy szórakozóhely volt – hanem egy külön világ. DJ Gusztafik Tibor szerint a Lovas igazi varázsa épp abban rejlett, amit nem lehetett látni, csak érezni.

A tatai lovas diszkó életet vitt az éjszakába

– A mai fiataloknak nehéz elmagyarázni, hogy mi az, ami az egykori tatai Lovas Espresso köré különleges bűvkört varázsolt – mesélte a Kemma.hu-nak. – Külsőre semmi extra. A nyolcvanas években országszerte akadtak sokkal dizájnosabb, csilivilibb diszkók, de a Lovasnak elképesztő varázsa volt. Sikk volt odajárni. Az éjszakai élet krémje, menő üzletemberek, vendéglátósok, macsók és macák találkozóhelye volt.