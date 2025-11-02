26 perce
Két lakás egy éjszaka alatt? Tatabányán újabb betörőt kaptak el
Újabb betöréssorozat ügyében tartanak előkészítő ülést a Tatabányai Járásbíróságon. A lopás Tatabányán ezúttal két lakást is érintett, és a vádlottat már korábban is elfogták hasonló bűncselekmények miatt.
Egy visszaeső elkövető ellen emeltek vádat ismét, miután több bűncselekmény, köztük egy lopás Tatabányán is a nevéhez köthető. A fiatal férfi korábban már állt bíróság előtt, most pedig újabb előkészítő ülés vár rá.
Sorozatos betörések miatt felel a bíróság előtt
A vádirat szerint a jelenleg is letartóztatásban lévő vádlott 2023. november 1-jén hajnalban két különböző tatabányai ingatlanba is besurrant. Az egyik lakásból mobiltelefont, kozmetikai szereket, cigarettát, buszbérletet és diákigazolványt vitt el – összesen 95.200 forint értékben. A másik helyszínen a fürdőszoba ablakán át jutott be, ahol újabb értékeket gyűjtött össze, többek között egy tabletet, készpénzt, bankkártyát és különféle elektronikai eszközöket. A ház tulajdonosa tetten érte, de a tolvaj elmenekült – nem sokáig.
Hasonló bűncselekményekkel már korábban is találkozhattunk
Nem ez az első olyan eset az elmúlt hetekben, amikor fiatal elkövetőket érnek tetten Tatabányán. Október 20-án például egy 22 éves férfit kaptak el a rendőrök, aki egy vegyesbolt bejárati ajtajának üvegét törte be, és váltópénzt próbált elvinni. A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrök a helyszínen elfogták, majd kiderült, hogy néhány nappal korábban egy pizzériából is lopott pénzt és mobiltelefont.
Éjszakai betörés Tatabányán: vegyesbolt volt a visszaeső tolvaj célpontja
Lopás Tatabányán: egy másik fiatal bűnlajstroma is hosszú
Szintén októberben egy másik fiatal ellen is intézkedtek a hatóságok, aki több bűncselekményt követett el rövid idő alatt. Előbb egy lépcsőházból lopott el egy kerékpárt, majd két autót is eltulajdonított – az egyiket Környén hagyta hátra, a másikkal Budapestre ment, ahol balesetet is okozott. Őt már áprilisban is elítélték több rendbeli lopás és rongálás miatt, 9 hónap fiatalkorúak fogházára ítélte a Tatabányai Járásbíróság.
Visszaeső bűnözőt fogtak Tatabányán - egész bűnlajstrommal rendelkezik a pofátlanul fiatal kölyök