november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádirat

1 órája

Játékpisztollyal ijesztgetett, majd lecsapott a mobilra - videón a lopás

Címkék#fegyver#tolvaj#vádirat#bűncselekmény

Egy esztergomi szórakozóhelyen különös jelenet zajlott le: egy férfi egy játékpisztolyt kezdett tisztogatni, ami miatt pánik tört ki. Ezután még egy telefont is eltulajdonított. Az ügy lopás bűncselekmény miatt került a bíróság elé.

Kemma.hu

A vádirat szerint idén augusztus 17-én egy esztergomi szórakozóhelyen egy férfi elővette játékpisztolyát, és annak tisztításába kezdett – tájékoztatott Dr. Stoller Katalin ügyész, Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. A felszolgáló azt hitte, hogy valódi fegyverrel van dolga, ezért minden vendéget felszólított a távozásra és értesítette a rendőrséget Ekkor az egyik vendég a majdnem 180 ezer forint értékű mobiltelefonját az asztalon felejtette, amit a férfi - kihasználva az üres helyet- ellopott. A lopás bűncselekmény gyorsan bizonyítást nyert, mivel az esetről biztonsági kamera-felvétel készült, amelyen jól látszik, ahogy az elkövető magához veszi a telefont. A rendőrök rövid időn belül elfogták, és a készüléket még aznap visszaadták a tulajdonosnak.

Lopás bűncselekménye miatt indult eljárás a férfi ellen
Lopás bűncselekménye miatt indult eljárás a férfi ellen
Forrás:  Shutterstock/Illusztráció

Vádat emeltek a férfi ellen lopás bűncselekménye miatt

A lopás miatti feljelentés után az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a korábban már büntetett férfival szemben, aki a játékpisztoly tisztogatásával keltett riadalom után lopta el a mobiltelefont. Az ügyészség azt indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki az elkövetőre.

A felvételnek köszönhetően a hatóságok gyorsan azonosították a tolvajt, így a lopás bűncselekmény ezúttal sem maradt következmények nélkül.

Rémisztő, amit egy futár vett észre még nyáron az egyik tatabányai gyorsétteremnél. Egy KFC-be érkező futár vett észre egy Shotgun fegyvert egy férfi kabátzsebében. Később kiderült, hogy air soft fegyverről van szó. A férfi az eset előtt nem sokkal szabadult a börtönből, Tatabányán csupán két órája tartózkodott, amikor riasztották hozzá a rendőröket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu