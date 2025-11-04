Játékpisztollyal ijesztgetett, majd lecsapott a mobilra - videón a lopás

A vádirat szerint idén augusztus 17-én egy esztergomi szórakozóhelyen egy férfi elővette játékpisztolyát, és annak tisztításába kezdett – tájékoztatott Dr. Stoller Katalin ügyész, Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. A felszolgáló azt hitte, hogy valódi fegyverrel van dolga, ezért minden vendéget felszólított a távozásra és értesítette a rendőrséget Ekkor az egyik vendég a majdnem 180 ezer forint értékű mobiltelefonját az asztalon felejtette, amit a férfi - kihasználva az üres helyet- ellopott. A lopás bűncselekmény gyorsan bizonyítást nyert, mivel az esetről biztonsági kamera-felvétel készült, amelyen jól látszik, ahogy az elkövető magához veszi a telefont. A rendőrök rövid időn belül elfogták, és a készüléket még aznap visszaadták a tulajdonosnak.

Lopás bűncselekménye miatt indult eljárás a férfi ellen

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A lopás miatti feljelentés után az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a korábban már büntetett férfival szemben, aki a játékpisztoly tisztogatásával keltett riadalom után lopta el a mobiltelefont. Az ügyészség azt indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki az elkövetőre.

A felvételnek köszönhetően a hatóságok gyorsan azonosították a tolvajt, így a lopás bűncselekmény ezúttal sem maradt következmények nélkül.

